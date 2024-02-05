Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristler adım adım takip edildi! İki gün üst üste keşif yapmışlar

POLONYA PLAKALI ARAÇ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ



İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terör örgütü DEAŞ üyeleri ilk keşfi saldırıdan 8 gün önce; 20 Ocak'ta; ikinci keşfi ise 21 Ocak'ta iki kez yaptı.