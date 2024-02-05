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Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristler adım adım takip edildi! İki gün üst üste keşif yapmışlar

İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz pazar günü Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Eli kanlı terör örgütü DEAŞ mensubu caniler, kısa sürede yakalanırken, o teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:01
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Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerin geliş ve kaçış görüntüleri ortaya çıktı! İki gün üst üste keşif yapmışlar

Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen ve Cihan Tuncer isimli bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerin geliş ve kaçış görüntüleri ortaya çıktı! İki gün üst üste keşif yapmışlar

Olayı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu Amirjon K. (24) ve Rusya uyruklu David T. (37) iki katil zanlısını 10 saatte yakalayan ve toplamda 60 kişiyi gözaltına alan İstanbul Emniyeti, teröristlerin kaçtıkları güzergahı adım adım izleyip haritasını çıkardı.

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Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerin geliş ve kaçış görüntüleri ortaya çıktı! İki gün üst üste keşif yapmışlar

Olay öncesi ve sonrasına ait çıkartılan haritaya ilk kez ulaşıldı.

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Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerin geliş ve kaçış görüntüleri ortaya çıktı! İki gün üst üste keşif yapmışlar

POLONYA PLAKALI ARAÇ ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terör örgütü DEAŞ üyeleri ilk keşfi saldırıdan 8 gün önce; 20 Ocak'ta; ikinci keşfi ise 21 Ocak'ta iki kez yaptı.

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Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerin geliş ve kaçış görüntüleri ortaya çıktı! İki gün üst üste keşif yapmışlar

İki teröristin, keşifte olayı gerçekleştirmeye gittikleri Polonya plakalı aracı değil, başka bir aracı kullandıkları tespit edildi.