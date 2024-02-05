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Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristler adım adım takip edildi! İki gün üst üste keşif yapmışlar
İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz pazar günü Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti. Eli kanlı terör örgütü DEAŞ mensubu caniler, kısa sürede yakalanırken, o teröristlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2024 06:58Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:01