İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'yi yerden yere vurdu: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik yapıyorlar
Türkiye yerel seçimlere doğru hızlı adımlarla ilerlerken CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim de giderek yükseliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı konuşmada CHP'yi yerden yere vururken alınan mağlubiyetin ardından travmaya bağlı stres bozukluğu yaşandığını ifade etti. Akşener ayrıca DEM Parti ile CHP arasındaki iş birliğine tepki gösterirken “Sırf oy almak için Cumhuriyetimizi 100 yıllık zulüm göre terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışındalar” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU İLE GERGİNLİK
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararını açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu'nun 'ablası'na çektiği kurumsal operasyon iki parti arasındaki gerilimi artırmıştı.
AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Son olarak Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin afişlerine izin vermemiş, Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurmuştu.
"PRİMCİ AKŞENER"
Tüm bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'e primci imasında bulunması ve muhatap almadığını söylemesi eski dostların arasını dönüşü olmaya bir duruma getirdi.
"CHP'DE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU"
Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, CHP'yi yerden yere vurmaya devam etti.
Kendilerinin seçimlere hür ve müstakil girme kararını CHP'nin hazmedemediğini söyleyen Akşener, "Bildiğiniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorlar… Aslında, empati kurmuyor da değilim… Travma yaşamaları normal. Çünkü, aldığımız kararla siyaset simsarlarının, tezgahını bozduk. İlk başta, kolayca bastırabileceklerini sandılar ama yılmadık. Hür ve müstakil duruşumuzdan, taviz vermedik. Linç ettiler ama sinmedik. Alıştıkları tahterevalli düzenini sarstık. Operasyon üzerine, operasyon çektiler ama, yıkılmadık. Kayıkçı kavgalarına, ayna tuttuk. Sözde kulislerle, iftiralarla üzerimize geldiler ama, dimdik durduk. Milletimize söyledikleri, tüm yalanları birer birer, ortalığa döktük" ifadelerini kullandı.
SIRF OY ALMAK İÇİN TERÖR ŞAKŞAKÇILARINA…
CHP'nin DEM ile olan ilişkisine de tepki gösteren Akşener "Sırf oy almak için Cumhuriyetimizi 100 yıllık zulüm göre terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışındalar" dedi.
Akşener sözlerine şöyle devam etti:
Edileri de Büdüleri de gizliden, açıktan, ortaklık yaptıkları, "kırpıkları" da sandığa gömeceğiz. İstedikleri kadar, para harcasınlar. İstediklerini, satın alsınlar. Evelallah, sandıkları satın alamadıklarını; millet iradesine, paralarının geçmediğini 31 Mart'ta, hepsine göstereceğiz!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural
- KAAN uçak teknik özellikleri | Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN kaçıncı nesil, insansız mı çalışıyor? İlk uçuşunu yaptı mı?
- 6.000 TL müjdesi! Sosyal Yardım alanlara ikramiye yatacak mı? TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, Evde bakım, Engelli, Çocuk...
- Sağlık Bakanlığı DYS nedir, ne işe yarar? Sağlık Bakanlığı DYS girişi nereden, nasıl yapılır? "dys.saglik.gov.tr"
- Elektrik tellerindeki toplar meğer o işe yarıyormuş! Kimsenin aklına gelmez
- Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 2024 Bakanlık sınavsız 8.000 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Liste tek tek sıralandı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.850 TL ek ilave jesti! Cuma ve P.tesi hesaplarda! En düşük 10.000, 10.250, 10.500 TL alana...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih ekranı KPSS-2024/5 | Bakanlık bünyesinde 81 ilde 27.000 personel alımı şartları neler?
- BİLSEM sınavları ne zaman? Sonuçları hangi tarihte açıklanacak? 2024 BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?
- Turabi yoğun bakıma mı alındı, sağlık durumu nasıl? Survivor'dan ayrılmak zorunda kalmıştı! Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı