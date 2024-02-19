Sarıyer kilise saldırısı ile İran saldırısı Batı’nın yeni maşa örgütünden! Türkiye tedbirleri artırdı

TÜRKİYE TEDBİRLERİ ARTIRDI



İsrail karşıtı olan ülkelerde eylem yapmayı seçen DEAŞ'ın Horasan kolunun batının yeni tehdit mekanizması olduğu şüphesi yaptığı eylemlerle de gün yüzüne çıkmış oldu. Türkiye, DEAŞ'ın Horasan koluna katılımın yoğun olduğu ülkelerden gelen yolcuları da mercek altına aldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, saha ajanlarıyla DEAŞ'ın Horasan kolunun faaliyetlerini sıkı izlemeye başladı. Öyle ki örgütün gerçekleştirmeye çalıştığı birçok kanlı eylem de engellenmiş oldu.

Bunların başında örgütün yılbaşında hazırlandığı kanlı eylem vardı. Horasan kolunun Fatih Balat'taki Santa Maria Kilisesi ve bir Sinagog'ta eylem yapmayı planladığı bilgisine ulaşan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bu bilgiyi Emniyet Genel Müdürlüğü'yle paylaştı.