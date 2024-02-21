21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP oy alamayacak! Listeyi yetiştiremediler itiraz ettiler...

Özgür Özel'in memleketi Saruhanlı'da CHP oy alamayacak! Listeyi yetiştiremediler itiraz ettiler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2024 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
ABONE OL
Özgür Özel’in memleketi Saruhanlı’da CHP oy alamayacak! Listeyi yetiştiremediler itiraz ettiler...

CHP'de Özgür Özel'in memleketi olan Manisa'nın Saruhan ilçesinde aday listelerinin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle seçime girilememesi söz konusu. CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin'in adının olduğu liste YSK'ya 8 dakika geç teslim edilirken ilçede CHP'nin seçime girememesi gündemde. CHP'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da 2010 yılında yapılan referandumda oy kullanamamıştı. İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre bugün tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

BAŞVURU KABUL EDİLMEDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi.

GEÇ GİRİLMESİ NEDENİYLE KABUL EDİLMEDİ

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı. Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

8 DAKİKA GECİKTİLER

Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi. Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DA OY KULLANAMAMIŞTI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2010 yılında gerçekleştirilen referandumda adres değişikliği nedeniyle oy kullanamamıştı.

TARİHE GEÇTİ

Yoğun bir miting çalışması yaparak yurttaşa "bir tek oy bile önemli" mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda oy kullanamadı ve cumhuriyet tarihinde listelerde isminin olmaması nedeni ile oy kullanamayan ilk ana muhalefet partisi lideri oldu.

Parti içindeki 3-5 hazımsız avuçlarını yalar

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA