Özgür Özel’in memleketi Saruhanlı’da CHP oy alamayacak! Listeyi yetiştiremediler itiraz ettiler...

GEÇ GİRİLMESİ NEDENİYLE KABUL EDİLMEDİ

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplandı. Toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

8 DAKİKA GECİKTİLER

Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi. Kararla ilgili İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DA OY KULLANAMAMIŞTI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2010 yılında gerçekleştirilen referandumda adres değişikliği nedeniyle oy kullanamamıştı.

TARİHE GEÇTİ

Yoğun bir miting çalışması yaparak yurttaşa "bir tek oy bile önemli" mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda oy kullanamadı ve cumhuriyet tarihinde listelerde isminin olmaması nedeni ile oy kullanamayan ilk ana muhalefet partisi lideri oldu.