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Sarıyer'deki kilise saldırısının talimatını o vermiş! İşte teröristin fotoğrafı... Polonya plakalı araç Türkiye'ye böyle girmiş

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobili Türkiye'ye getiren teröristin yurda giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı. 27 Kasım'da Edirne'den Türkiye'ye giren Abdullo Buriev, sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı'nda Rusya'ya kaçtı.

Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:05
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Sarıyer’deki kilise saldırısının talimatını o vermiş! İşte teröristin fotoğrafı... Polonya plakalı araç Türkiye’ye böyle girmiş

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta DEAŞ üyeleri Tacikistan vatandaşı Amirjon Kholikov ve Rusya uyruklu David Tanduev'in tarafından düzenlenen ve bir kişinin katledildiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı.

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Sarıyer’deki kilise saldırısının talimatını o vermiş! İşte teröristin fotoğrafı... Polonya plakalı araç Türkiye’ye böyle girmiş

İstanbul Sarıyer'deki "İtalyan Kilisesi" olarak da bilinen Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıda kullanılan Polonya plakalı aracı Türkiye'ye getiren teröristin yurda giriş ve çıkış görüntülerine ulaşıldı.

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Sarıyer’deki kilise saldırısının talimatını o vermiş! İşte teröristin fotoğrafı... Polonya plakalı araç Türkiye’ye böyle girmiş

Abdullo Buriev isimli şüphelinin eylemde kullanılan aracı yurt dışından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli sınır kapısından soktuğu ana ilişkin kamera kayıtları soruşturma dosyasına eklendi.

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Sarıyer’deki kilise saldırısının talimatını o vermiş! İşte teröristin fotoğrafı... Polonya plakalı araç Türkiye’ye böyle girmiş

Buriev'in sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya çıkış yapmadan önce çekilen fotoğrafı da eklenen belgeler arasında yer aldı.

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Sarıyer’deki kilise saldırısının talimatını o vermiş! İşte teröristin fotoğrafı... Polonya plakalı araç Türkiye’ye böyle girmiş

EYLEM TALİMATINI VEREN KHAMİRZAEV'İN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilere eylem talimatını verdiği saptanan "Andrei Guzun" isimli pasaportuyla yakalanan ve Türkiye'de bulunan DEAŞ sorumlularından olan ve "Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği" şeklinde istihbarat notu olan "Adam Abu-Darrar Al-Shishani" kod Adam Khamirzaev'in fotoğrafına ortaya çıktı.