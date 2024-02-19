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Sarıyer'deki kilise saldırısının talimatını o vermiş! İşte teröristin fotoğrafı... Polonya plakalı araç Türkiye'ye böyle girmiş
İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobili Türkiye'ye getiren teröristin yurda giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı. 27 Kasım'da Edirne'den Türkiye'ye giren Abdullo Buriev, sadece 2 gün sonra İstanbul Havalimanı'nda Rusya'ya kaçtı.
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:42Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:05