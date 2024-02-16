Ordu ve Giresun'da Başkan Erdoğan heyecanı! Yerel seçim hazırlıkları tam gaz sürüyor! Karadeniz'de bir günde iki miting...
AK Parti yerel seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken parti teşkilatları da çalmadık kapı bırakmıyor. Başkan Erdoğan da aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından mitinglerine başlarken bugün Ordu ve Giresun'da vatandaşlara hitap edecek. İşte detaylar...
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken AK Parti'de aday belirleme sürecine de tamamlandı. Seçimlere sayılı günler kalırken Başkan Erdoğan miting programlarına tam gaz devam ediyor.
HEM ORDU HEM GİRESUN
Yerel seçim çalışmaları için Karadeniz Bölgesine giden Başkan Erdoğan bugün hem Ordu'yu hem de Giresun'u ziyaret edecek.
İLK DURAK SAAT 14.00'TE ORDU
Başkan Erdoğan saat 14.00'te Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.
GİRESUN'A GEÇECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu programının ardından Giresun'a gidecek, saat 16.00'da Valilik binası yanında düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
Başkan Erdoğan'ın iki mitingde de gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
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