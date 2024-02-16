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Özgür Özel'in "Aday belirleme sürecinde yapay zekayı da kullandık" sözü sosyal medyada alay konusu oldu: Suçu yapay zekaya atacaklar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2024 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
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Özgür Özel’in Aday belirleme sürecinde yapay zekayı da kullandık sözü sosyal medyada alay konusu oldu: Suçu yapay zekaya atacaklar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday belirleme sürecinde kendisine yakın isimleri tercih ederken avukatlığını yapan Hüseyin Can Güner'i Çankaya'dan aday gösterdi. Aday belirleme sürecine ilişkin konuşan Özel aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyledi. Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını da ifade etti. Özel'in bu sözleri sosyal medyada alay konusu olurken "Niye kendi zekaları yetmemiş mi? Seçimi kaybedince suçu yapay zekaya atacaklar" yorumları yapıldı. İşte detaylar...

Türkiye yerel seçimlere doğru adım adım ilerlerken CHP'de büyük bir iç hesaplaşma ve aday krizi yaşanıyor. Özellikle İzmir ve Çankaya'da adayın kim olacağı uzun süre belirlenemezken Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki güç savaşı net bir şekilde görüldü.

ÖZEL: YAPAY ZEKAYI KULLANDIK

Ekrem İmamoğlu'na karşı kendisine yakın isimleri aday yapan Özgür Özel tuhaf bir çıkış yaptı. 14 Aralık'ta başlayan ve büyük oranda tamamlanan aday belirleme mesaisinde toplam 16 anket firmasıyla çalıştıklarını söylerken "yapay zekayı da kullandık" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özel, "Yapay zekanın adayları var." diyerek, yapay zeka teknolojisinin aday belirleme sürecinde nasıl kullanıldığını şu sözlerle anlattı:

DİJİTAL OLARAK DİNLİYORUZ

"Mesela 500'üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, "Bu ismi ankette sormak ister misiniz?" diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiz bu kişi, ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar."

YAPAY ZEKA ANKETTE OLMAYAN BİR İSMİ EKLETTİ

Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını da ifade etti.

CHP fondaşı Birgün'ün haberine göre, yapay zekanın yalnızca aday anketlerinde değil kampanyaya yönelik kullanıldığını da belirten Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niteliksel görüşmeler var. 'Manisa Şehzade'nin sorunları nedir? Sizce bu sorunu kim çözer?' gibi sorular soruluyor. Bu sorulara verilen cevaplardan adayın sloganını da buluyoruz. Yolsuzlukla özdeşleşmiş, en çok şikayetin yolsuzluk ile ilgili olduğu bir bir yerde, 'Dürüst aday' sloganı kullanılabiliyor. Ya da çevre sorunlarının olduğu yerde adayın afişi yeşil oluyor. Bu yönde de çalışmalarımız var."

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Çankaya'da kendi avukatını aday gösteren Özgür Özel'in adayları yapay zeka ile belirlediklerini söylemesi sosyal medyada gündem olurken Özel'in sözleri ti'ye alındı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

CHAT-CHP

Prompt
-Kongre'de Kılıçdaroğlu'nu hançerlemiş olsun
-İmamoğlu'nun gönlünü yapsın
-Özgür Özel?

İşte o paylaşımlar bazıları:

İşte o paylaşımlar bazıları:

İşte o paylaşımlar bazıları:

İşte o paylaşımlar bazıları:

"MİLLET TEKNOLOJİ GÖRSÜN"

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 3 Aralık 2022 tarihinde açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşmasına görüntülü olarak bağlanan danışmanı Jeremy Rifkin'i savunmuş ve "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’ndan akılalmaz savunma

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