Özgür Özel'in "Aday belirleme sürecinde yapay zekayı da kullandık" sözü sosyal medyada alay konusu oldu: Suçu yapay zekaya atacaklar...

YAPAY ZEKA ANKETTE OLMAYAN BİR İSMİ EKLETTİ

Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını da ifade etti.

CHP fondaşı Birgün'ün haberine göre, yapay zekanın yalnızca aday anketlerinde değil kampanyaya yönelik kullanıldığını da belirten Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niteliksel görüşmeler var. 'Manisa Şehzade'nin sorunları nedir? Sizce bu sorunu kim çözer?' gibi sorular soruluyor. Bu sorulara verilen cevaplardan adayın sloganını da buluyoruz. Yolsuzlukla özdeşleşmiş, en çok şikayetin yolsuzluk ile ilgili olduğu bir bir yerde, 'Dürüst aday' sloganı kullanılabiliyor. Ya da çevre sorunlarının olduğu yerde adayın afişi yeşil oluyor. Bu yönde de çalışmalarımız var."