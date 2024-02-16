CHP'de 1 Nisan'da kıyamet kopacak! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş hazırlığı: Kurultay ihtimali yüksek
Yerel seçimlere artık çok az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün daha da büyüyor. Özellikle İmamoğlu'nun Özel üzerinde baskı kurması ve aday belirleme sürecine müdahil olma arzusu partiyi iyice karıştırdı. Özgür Özel koltuğunu sağlama almak isterken Kemal Kılıçdaroğlu da geri dönüş için fırsat kolluyor. Kulislerde CHP'nin seçimlerde olası başarısızlığı durumunda 1 Nisan'dan itibaren kurultay seslerinin yükseleceği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir hızla bu kurultay için hazırlıkta olduğu paylaşıldı. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru adım adım yol alırken CHP'de projelerin vatandaşlara anlatılması gereken şu süreçte iç hesaplaşma ve kaos yaşanıyor.
İMAMOĞLU'NU ORTAK ETMEME ÇABASI
Özellikle Ekrem İmamoğlu desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek koltuğu kapan Özgür Özel, tavşan adaylığı sonrası yönetimine Ekrem İmamoğlu'nu ortak etmemek adına çaba gösteriyor.
İMAMOĞLU'NA GÖZDAĞI
Her iki bölgede de Buğra Gökçe'yi aday olarak göstermek isteyen İmamoğlu'nun aksine kendisine yakın isimleri aday yapan Özel böylelikle İmamoğlu'na gözdağı verdi.
Ancak diğer yandan CHP'de Özgür Özel hakimiyet kurmaya çalışsa da olası başarısızlık durumunda partide işler iyice karışacak. Nitekim İmamoğlu ve medyası daha şimdiden harekete geçerken İmamoğlu'nun atacağı adımlara yönelik sinyaller de gelmeye başladı.
İMAMOĞLU PARTİ Mİ KURACAK?
CHP yandaşı olan Enver Aysever yaptığı açıklamada "Eğer Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tahmin ettiği neticeyi alamazsa ve kurultayı kaybederse kendisine parti kuracak." ifadelerini kullanarak Özel'e mesaj gönderdi.
"CHP ADAYLARI BENİ HEYECANLANDIRMIYOR"
CHP içinde yaşanan bu aday belirleme krizi giderek büyürken CHP yandaşı Halk TV'de İsmail Küçükkaya isyan etti. Küçükkaya "Ben CHP'li adaylara bakıyorum beni heyecanlandırmıyor. İzmir'dekine de bakıyorum Çankaya'dakine de bakıyorum beni heyecanlandırmıyor." ifadelerini kullandı.
FATİH PORTAKAL'IN DA HEDEFİNDE ÖZEL VAR: DUVARA TOSLAYACAKSINIZ
Diğer yandan Özgür Özel'e bir tepki de yine CHP yandaşı Fatih Portakal'dan geldi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı olduğu bilinen Portakal, Özel'i hedefe koyarak "Duvara toslayacaksınız" dedi.
Özel'in "Ön seçim" sözünü tutmadığını hatırlatan Fatih Portakal şunları söyledi:
"Özgür Özel'in şöyle bir cümlesi vardı 'Seçmende büyük bir tepki var bir şeyler yapılmazsa seçimleri kaybedeceğiz.' Bunu arşivden çıkardım. Bu kafayla giderseniz duvara toslayacaksınız Özgür bey artık sona gelindi. Nasıl düzeltirsiniz bilemiyorum. En büyük hatayı verdiğiniz sözü yerine getirmemekle yaptınız"
BAY KEMAL DE DEVREYE GİRDİ
CHP'de gözler Özel-İmamoğlu çekişmesine çevrilmişken İmamoğlu'ndan intikam peşinde olan Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Seçimlerdeki sonuca göre partinin 1 Nisan'da kurultay kararı almasının yüksek ihtimal dahilinde olduğuna inanan Kılıçdaroğlu ekibi tempoyu arttırdı.
KILIÇDAROĞLU DA HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Nitekim CHP fondaşı Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle konuştuğunu belirterek görüşmenin detaylarını paylaştı.
"KURULTAY İHTİMALİ YÜKSEK"
Pehlivan CHP'li ismin kendisine "CHP 1 Nisan kurultayına hazırlanmıyor ama hızla o yöne doğru yöneltiliyor. Yani ister istemez bu duygu hali oluşmaya başladı. Bu sadece Kemal Bey ile ilgili de değil. Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı. Özetle, adayları yıpratmadan bütün görevlerimizi yaparız. Ama 1 Nisan'da yeniden yürümek gereken bir yol varsa yine birbirimize sarılarak çözeriz..." dediğini açıkladı.
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