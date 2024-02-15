Başkan Erdoğan'ın miting maratonu: Bugünkü durağı Samsun
Başkan Erdoğan, yerel seçimler öncesi mitinglerine devam ediyor. Yurt dışı temaslarından dönen Erdoğan, bugün (15 Şubat 2024) Samsun'da miting düzenleyecek. Yoğun programa başlayan Erdoğan'ın seçimler öncesi 51 ili ziyaret etmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan bugün Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek. Mitingin başlama saati 14.00 olarak planlandı.
Erdoğan'ın mitingde gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
BU HAFTA 5 ŞEHİRDE MİTİNG PLANLANIYOR
Başkan Erdoğan'ın yoğun miting mesaisinin cuma günkü adresleriyse Ordu ve Giresun olacak. Başkan Erdoğan, cumartesi baba ocağı Rize ve pazar günü de Trabzon'a gidecek.
TEŞKİLAT ERDOĞAN'I BEKLİYOR
AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, dün yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat'ta partisinin mitingi için Samsun'a geleceğini söylemişti.
Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldığına işaret etti.
Seçimden seçime sahaya çıkarak çalışmalar yapan bir parti olmadıklarını, yılın 365 günü faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Köse, "Şu anda tam manasıyla artık propaganda sürecinin içindeyiz ve seçim atmosferinin oluştuğu bir dönemdeyiz. Bizler en son 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mızı ağırlamıştık. O gün hakikaten Samsun tarihi bir gün yaşadı" dedi.
Başkan Erdoğan'ın 15 Şubat'ta kentte olacağını dile getiren Köse, "Cumhurbaşkanı'mıza sevdalı Samsunlu hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na akın akın bekliyoruz inşallah" ifadesini kullandı.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halit Doğan ise mitingin yoğun bir katılımla gerçekleştireceğine inandıklarını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sabahları 1 kaşık tüketmek yeterli! Bağırsaklarınızı makine gibi yapacak formül...
- 39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
- Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
- Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı geldi mi? 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. bölüm tamamını, tek parça izle!
- Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...
- EYT'siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor
- Bir anda şak diye tepetaklak olacak! Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya'da çarşı pazar karışacak!
- Bursluluk Sınavı başvuru ekranı 2024 | İOKBS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?
- İBB Başkanı kim olur? Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? 31 Mart 2024 Yerel Seçim anketi | %52 - %48... AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
- Şifasını görenler bırakamayacak! Zerdeçal, bal, limon... Bu reçeteyle bağışıklığınız zırh gibi olacak!
- Zamlı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı aile destek ödemesi ne kadar oldu? Sorgulama ekranı...
- Taban işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Kimler alabilir, şartları neler? İşsizlik maaşı hesaplama 2024