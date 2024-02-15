Başkan Erdoğan’ın miting maratonu: Bugünkü durağı Samsun

TEŞKİLAT ERDOĞAN'I BEKLİYOR

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, dün yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat'ta partisinin mitingi için Samsun'a geleceğini söylemişti.

Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldığına işaret etti.

Seçimden seçime sahaya çıkarak çalışmalar yapan bir parti olmadıklarını, yılın 365 günü faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Köse, "Şu anda tam manasıyla artık propaganda sürecinin içindeyiz ve seçim atmosferinin oluştuğu bir dönemdeyiz. Bizler en son 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mızı ağırlamıştık. O gün hakikaten Samsun tarihi bir gün yaşadı" dedi.