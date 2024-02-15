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Başkan Erdoğan'ın miting maratonu: Bugünkü durağı Samsun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2024 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
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Başkan Erdoğan’ın miting maratonu: Bugünkü durağı Samsun

Başkan Erdoğan, yerel seçimler öncesi mitinglerine devam ediyor. Yurt dışı temaslarından dönen Erdoğan, bugün (15 Şubat 2024) Samsun'da miting düzenleyecek. Yoğun programa başlayan Erdoğan'ın seçimler öncesi 51 ili ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan bugün Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek. Mitingin başlama saati 14.00 olarak planlandı.

Erdoğan'ın mitingde gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

BU HAFTA 5 ŞEHİRDE MİTİNG PLANLANIYOR
Başkan Erdoğan'ın yoğun miting mesaisinin cuma günkü adresleriyse Ordu ve Giresun olacak. Başkan Erdoğan, cumartesi baba ocağı Rize ve pazar günü de Trabzon'a gidecek.

TEŞKİLAT ERDOĞAN'I BEKLİYOR
AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, dün yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat'ta partisinin mitingi için Samsun'a geleceğini söylemişti.

Köse, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldığına işaret etti.

Seçimden seçime sahaya çıkarak çalışmalar yapan bir parti olmadıklarını, yılın 365 günü faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Köse, "Şu anda tam manasıyla artık propaganda sürecinin içindeyiz ve seçim atmosferinin oluştuğu bir dönemdeyiz. Bizler en son 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mızı ağırlamıştık. O gün hakikaten Samsun tarihi bir gün yaşadı" dedi.

Başkan Erdoğan'ın 15 Şubat'ta kentte olacağını dile getiren Köse, "Cumhurbaşkanı'mıza sevdalı Samsunlu hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na akın akın bekliyoruz inşallah" ifadesini kullandı.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halit Doğan ise mitingin yoğun bir katılımla gerçekleştireceğine inandıklarını söyledi.

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