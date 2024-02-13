Özgür Özel’den İmamoğlu’na meydan okuma! Önce İzmir sonra Çankaya isteğini yok saydı! Tavşan zıplamaya başladı...

TAVŞAN ZIPLAMAYA BAŞLADI

Hem İzmir'de hem de Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun istediği isimlerin üzerini çizen Özgür Özel, kendi belirlediği isimleri başkanlığa aday gösterdi. Tavşan aday olarak gündeme gelen Özgür Özel, arkasına aldığı İmamoğlu'nu sırtından atma konusunda kararlı gözükürken İmamoğlu'nun bu iki aday sonrası nasıl bir yol haritası çizeceği ise merak konusu.