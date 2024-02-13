Özgür Özel'den İmamoğlu'na meydan okuma! Önce İzmir sonra Çankaya isteğini yok saydı! Tavşan zıplamaya başladı...
CHP'de haftalardır yaşanan İzmir ve Çankaya'daki aday belirleme krizi tepkiler arasında sonuca bağlanırken, her iki yerde de Özgür Özel'in istediği isimler aday gösterildi. Ekrem İmamoğlu hem İzmir hem de Çankaya'da Buğra Gökçe konusunda ısrar ederken, Özgür Özel bu talepleri görmezden gelerek İmamoğlu'na karşı savaş açtı. Özel'in aldığı bu kararlara karşı İmamoğlu'nun nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.
Yerel seçimler öncesi CHP'de parti içi hesaplaşma ve kaos her geçen gün körüklenirken gözler tüm akşam düzenlenen toplantılara çevrilmişti.
İMAMOĞLU TÜM İLLERDE YETKİ PEŞİNDE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken, İmamoğlu ise sadece İstanbul değil tüm illerin adaylarının belirlenmesi konusunda yetki peşine düştü.
İZMİR'DE ÖZEL İSTEDİĞİNİ ALDI
Ekrem İmamoğlu, İzmir'de Buğra Gökçe'nin aday gösterilmemesi sonrası küplere binerken buradaki yarışı Cemil Tugay'ı aday gösteren Özgür Özel kazandı.
İMAMOĞLU BU SEFER ÇANKAYA'YA YANLADI
İzmir'de Tunç Soyer'i devre dışı bırakan Özgür Özel, bu krizin ardından Çankaya kriziyle karşı karşıya geldi. Ekrem İmamoğlu, İzmir'de aday yapamadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'dan aday yapmanın peşine düşerken Özgür Özel'den yine veto yedi.
ÖZEL YİNE İSTEDİĞİNİ ALDI
Özel en başından beri kendi avukatlığını yapan Hüseyin Can Güner'i Çankaya'dan aday göstermeye çalışırken, partililerin tepkisini çekmesine rağmen bu ismi aday yaptı.
TEPKİLER GELDİ AMA...
Nitekim Çankaya ilçesinde bazı aday adayları ortak bir bildiri hazırladı. Bildiride "Aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi, hukuksal bir zorunluluktur" denildi. Bu tepkinin nedeni ise Hüseyin Can Güner'in adaylık başvurusu yapmaması oldu.
TAVŞAN ZIPLAMAYA BAŞLADI
Hem İzmir'de hem de Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun istediği isimlerin üzerini çizen Özgür Özel, kendi belirlediği isimleri başkanlığa aday gösterdi. Tavşan aday olarak gündeme gelen Özgür Özel, arkasına aldığı İmamoğlu'nu sırtından atma konusunda kararlı gözükürken İmamoğlu'nun bu iki aday sonrası nasıl bir yol haritası çizeceği ise merak konusu.
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