CHP yandaşı BirGün Gazetesi bir kez daha patladı! Kirli algı operasyonuna Diyarbakır Valiliğinden jet yalanlama

ASILSIZ İDDİALAR VALİLİK TARAFINDAN YALANLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un ilde gözaltına alındığı"na ilişkin haber ve yorumların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.