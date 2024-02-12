CHP yandaşı BirGün Gazetesi bir kez daha patladı! Kirli algı operasyonuna Diyarbakır Valiliğinden jet yalanlama
PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine desteklerine her fırsatta göstermekten geri kalmayan CHP yandaşı BirGün Gazetesi'nin skandalların ardı arkası kesilmiyor. BirGün bu kez de, DEM Parti Diyarbakır adayları gözaltına alındı yalanını ortaya attı. Diyarbakır Valiliği kirli algı operasyonunun ardından jet bir yanıt vererek "İddiaların asılsız" olduğunu dile getirdi.
CHP yandaşı BirGün'ün Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröristlerin sözcülüğüne soyunmuştu. Kazandığı her bir kuruşun PKK ve DHPK-C'ye gittiğinin belgelerle ortaya çıktığı BirGün Gazetesi yeni bir skandala daha imza attı.
PKK İŞBİRLİKÇİSİ CHP MEDYASININ KİRLİ OPERASYONU BİR KEZ DAHA PATLADI
PKK'nın propaganda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF ile iş birliği içerisinde bulunan CHP yandaşı BirGün Gazetesi, bu kez de DEM Parti Diyarbakır adayları gözaltına alındı yalanını ortaya attı.
ASILSIZ İDDİALAR VALİLİK TARAFINDAN YALANLANDI
Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un ilde gözaltına alındığı"na ilişkin haber ve yorumların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada, bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.
DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?
CHP yandaşı Cumhuriyet ve BirGün'ün Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröristlerin sözcülüğüne soyunduğu ortaya çıkmıştı.
PKK'nın propaganda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF ile iş birliği içerisinde bulunan CHP yandaşı BirGün Gazetesi'ndeki skandalları Ahaber.com.tr olarak dosya dosya ortaya çıkardık.
İşte BirGün Gazetesi'nin abonelik içerisinde bulunduğu, kazandığı her bir kuruşun PKK ve DHKP-C'ye gittiğinin belgeleri...
FIRILDAKLAR 'BİRGÜN' ORTAYA DÖKÜLÜR
Fondaş BirGün gazetesinin, terör örgütü PKK'nın görüşlerini benimseyen sözde yayın organı ANF'a abonelik gerçeğini Ahaber.com.tr olarak bir kez daha dosya dosya ortaya döktük.
İŞTE BİRGÜN'ÜN ABONE OLDUĞU TERÖR SÖZCÜSÜ ANF'IN SKANDAL ÖCALAN PAYLAŞIMI
PKK'nın en büyük destekçilerinden propagandanda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF'ın, skandal paylaşımlarının ardı arkasına kesmezken, BiRGün'ün bu terör ajansına yönelik aboneliği bulunuyor.
ŞEHİTLERİMİZE "ŞEHİT" BİLE DİYEMİYORLAR
Vatan evlatımız şehit olurken, Mehmetçik'lerimize şehit gibi diyemeyen BirGün'ün skanllarından bir kare daha...
Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) yaydığı "Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı" yalanını haberleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaşan Birgün, terörden yana duruşunu gözler önüne sermişti.
SİBEL BAHÇETEPE İSMİNE DİKKAT!
Cumhuriyet'te teröristlerin hakkını savunan haberlere imza atan sözde gazetecinin Sibel Bahçetepe olduğu görülüyor.
BİRGÜN'DE DE BENZER HABERLER!
Teröristlerin sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet gibi BirGün de benzer haberlere imza attı.
BİRGÜN'DEN TERÖRİSTLERE SAVUNMA
Terörist Emrah Yayla'nın BirGün Gazetesi'de defalarca haber olarak gündeme geldiği de ortaya çıkarken A Haber o gazete küpürlerine ulaştı. Yayla'nın mağdur olarak gösterildiği haberlerde teröristler resmen savunuldu.
TERÖRİSTİ SAVUNDULAR
BirGün başka bir haberinde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde olduğu süreçte haklarının ihlal edildiğini savunarak cezaevinde tekmil vermeye zorlandığı yazarak teröriste kucak açtı.
"DÖVÜLDÜ" DİYEREK SAVUNDULAR
Yine BirGün'deki haberde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde onlarca asker tarafından dövüldüğü iddia edilerek hain teröristin savunuculuğu yapıldı.
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