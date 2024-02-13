Son dakika: CHP eski milletvekili Gürsel Tekin partisinden istifa etti: Parti sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştı
CHP eski İstanbul Milletvekii Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partisini eleştiri yağmuruna tutarak istifa ettiğini duyurdu. Tekin'in Esenyurt'tan aday gösterileceği konuşulurken yaptığı açıklamada ""İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.
CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partisini eleştiri yağmuruna tutarak istifa ettiğini duyurdu.
"AHBAP İLİŞKİLERİ BELİRLEYİCİ OLUYOR"
CHP yönetimini topa tutan Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." dedi.
İŞTE TEKİN'İN SÖZLERİ
Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,
📌 Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,
📌 Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,
📌 Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,
📌 Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,
📌 Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,
📌 İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.
Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.
Bu sebeple,
Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.
Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.
Kamuoyuna saygıyla duyururum.
UZUN YILLARDIR CHP'DE
Tekin, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştu.
AVCILAR'DA BÜYÜK KRİZ
CHP'de Avcılar Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı. Adaylar imza attıkları ortak bildiriyi Ankara'ya itafen okuyarak Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
Aday adaylarının yayımlayıp imza attığı ortak bildiride, partinin kurumsal kimliğine, mevzuatına, geleneklerine bağlı kalınmasının bir gereğinin de aday adaylığı başvurusu yapanlar içinden adayların belirlenmesi olduğuna dikkat çekildi.
Bildiride, "Yaklaşık 2 aydır seçim çalışmaları yapmaktayız. PM Toplantısı öncesi parti kulislerine yansıyan ve sosyal medya sayfalarında paylaşılan bilgilere göre parti içindeki bazı grupların ilçemize müracat eden aday adayları dışında ve Avcılar'da yaşamayan bir ismin aday olarak önerildiği konuşulmaktadır. Avcılar dışından belediye başkan adayı istemediğimiz ve bunun Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceği, Avcılar'da yaşanan aday adaylarından birinin görevlendirilmesi halinde hem biz aday adayları hem de partimiz en üst motivasyonla çalışacaktır." ifadelerine yer verildi.
"KABUL ETMİYORUZ"
CHP'nin Avcılar teşkilatı ve Belediye Başkan Aday Adayları, Avcılar'da Aday olarak ilan edilen Utku Caner Çaykara'ya da tepki gösterek, bu adaylığı kabul etmeyeceklerini dile getirdiler.
İL BİNASINDA PROTESTO
Avcılar'ın mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'yi destekleyenler, CHP İl Binası önünde Utku Caner Çaykara'nın aday gösterilme kararını protesto etti.
CHP'liler Avcılar'da Turan Hançerli'nin yeniden aday olmasını isteyerek sloganlar attı.
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