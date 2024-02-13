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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 organize suç örgütü çökertildi

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-39' operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi.

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