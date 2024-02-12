Memleketi Mersin'de protesto edilen CHP'li Başarır'a bir tepki de Alevilerden! "Herhangi bir özür olmadı"

"ALEVİ TOPLUMU OLARAK, ALEVİLER OLARAK BİZLER BU ÖZRÜ VEKİLDEN BEKLİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekil Ali Mahir Başarır'ın aday tanıtımı sırasında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun adının geçmesinin, kendilerinde bireysel bir tepkiye neden olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti: "Bu tepki sonucunda vekil isteyerek veya istemeyerek bizi 'troll' olarak lanse etti. O gün gerçekten hepimiz çok üzüldük, çok da kırıldık. Yani bunu sadece başkanlara değil, oradaki tepki Başarır'a idi. "Herhangi biz özür ya da herhangi bir görüşme olmadı. Alevi toplumu olarak, aleviler olarak bizler bu özrü vekilden bekliyoruz.