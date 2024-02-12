Memleketi Mersin'de protesto edilen CHP'li Başarır'a bir tepki de Alevilerden! "Herhangi bir özür olmadı"
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de kriz, kaos ve iç hesaplaşmalar sürüyor. Parti tabanının oldukça rahatsız olduğu kaos durumu geçtiğimiz günlerde (10.02.2024) CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın il mitinglerine de yansıdı. Kurultay sürecinde saf değiştirerek Özgür Özel’in yanında yer alan Başarır’a Kılıçdaroğlu destekçileri “hainsin”, “Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken bugün ise Mersin'de Alevi dernekleri, Başarır'ı protesto etti. Mezitli Cemevi yöneticisi Mehmet Akif Aktaş, "Oradaki tepki Başarır'a idi. "Herhangi biz özür ya da herhangi bir görüşme olmadı. Alevi toplumu olarak, aleviler olarak bizler bu özrü vekilden bekliyoruz." dedi. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de parti içi kaos, gerilim, hesaplaşma devam ediyor.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl oturduğu koltuğu kapan Özgür Özel genel başkan oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. Bu durum parti içinde büyük kavgalara neden oldu.
Parti tabanının oldukça rahatsız olduğu kaos durumu il mitinglerine de yansıdı.
Son olarak CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketi Mersi'nde bir konuşma yaptığı sırada bazı partililer tarafından protesto edildi.
Özellikle kurultay sürecinde saf değiştirerek Özgür Özel'in yanında yer alan Başarır'a Kılıçdaroğlu destekçileri, Başarır'ın otobüs üzerinde konuşma yaptığı sırada 'Faizci', 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin', 'Yazıklar olsun sana', 'Kılıçdaroğlu sizi sırtında taşıdı', 'Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın' diye bağırdı.
Protesto üzerine kısa süreli gerginlik yaşanırken, Başarır ise kendisini protesto eden partililere yönelik "O AK Parti'nin, sarayın trollerini atın oradan" diyerek küstah ifadeler kullanarak partilileri alandan çıkartmak istedi.
Öte yandan yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken bugün ise Mersin'de Alevi dernekleri, Başarır'ı protesto etti.
Mezitli Cemevi önünde toplanan bir grup vatandaş, kentte 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen tanıtım sırasında kendisini protesto edenlere yönelik sözleri nedeniyle Başarır'a tepki gösterdi.
"BAŞARIR'IN YAPMIŞ OLDUĞU SEVİNÇ GÖSTERİSİ ÜZÜNTÜMÜZÜ KAT KAT ARTTIRMIŞTIR"
Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'nun koltuktan indirildiği kurultay sonrası yaptığı sevince dikkat çeken Mezitli Cemevi yöneticisi Mehmet Akif Aktaş "Yapılan kurultay sonucunda Ali Mahir Başarır'ın yapmış olduğu sevinç gösterisi üzüntümüzü kat kat arttırmıştır. Sonraki süreçlerde o samimi tavrını göstermediği için bizim kırgınlığımız devam etmiştir" dedi.
"ALEVİ TOPLUMU OLARAK, ALEVİLER OLARAK BİZLER BU ÖZRÜ VEKİLDEN BEKLİYORUZ"
CHP Grup Başkanvekil Ali Mahir Başarır'ın aday tanıtımı sırasında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun adının geçmesinin, kendilerinde bireysel bir tepkiye neden olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti: "Bu tepki sonucunda vekil isteyerek veya istemeyerek bizi 'troll' olarak lanse etti. O gün gerçekten hepimiz çok üzüldük, çok da kırıldık. Yani bunu sadece başkanlara değil, oradaki tepki Başarır'a idi. "Herhangi biz özür ya da herhangi bir görüşme olmadı. Alevi toplumu olarak, aleviler olarak bizler bu özrü vekilden bekliyoruz.
"ALEVİLERE KÜFREDEN ADAMIN YANINDA DURUYORSUNUZ"
Cemevi yöneticisi Mehmet Akif Aktaş'ın verdiği tepkiyi yetersiz bulan bir vatandaş ise "Hayret bir şey, beni temsil ediyorsunuz. Alevilere küfreden adamın yanında duruyorsunuz. Bunun için mi geldik buraya, bize küfreden adamların yanında olmayız. Bunu bilin. Basitçe özür diliyorsunuz, kimden özür diliyorsunuz" ifadeleri ile tepki gösterdi.
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