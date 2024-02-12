CHP kulislerinde son gelişmeler! Lobi savaşı adayların önüne geçti

İlter Yeşiltaş A Haber muhabiri CHP PM'deki son gelişmeleri anlattı:

"Baş döndürücü bir hareketlilik söz konusu. Hatay'da Lütfü Savaş ile devam edilecek mi ya da yerine yeni biri gelecek mi derken yeni bir isim gündeme geldi. Sanatçı Haluk Levent'e Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı götürüldü. Doğrudan Özgür Özel tarafından bir teklif değil ama CHP'li bazı kurmaylar tarafından giden bir teklifti. Bu tekliften sonra Haluk Levent bir açıklama yaptı. CHP'nin bu teklifini kabul etmedi. "Siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin." dedi Levent."

"Özellikle İstanbul'da Kadıköy özelinde bir anlaşmazlığın olduğu yönde gelen bir bilgi var. Mevcut Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı aday olmak istiyor ve DEM Parti'de bu adaylığa sıcak bakıyor. Ancak Murat Mesut Kösedağ'ın ismi gündem de ve İmamoğlu'nun da istediği bir aday. Ümraniye'de Aykut Erdoğdu'nun ismi geçiyor ve eski dönemde Kılıçdaroğlu'nun A takımından olan bir isimdi."