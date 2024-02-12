CHP kulislerinde son gelişmeler! Lobi savaşı adayların önüne geçti
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de projelerin konuşulması gerektiği günlerde partide iç hesaplaşma ve kaosa çözüm aranıyor.Çankaya, Hatay, İzmir gibi bölgelerde aday belirleme konusunda büyük çekişmelerin yaşandığı CHP'de bugün kritik bir toplantı yapılıyor
Yerel seçimlere az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşmalar ve kaos bir türlü dinmek bilmiyor. Projelerin konuşulması gerektiği günlerde partide iç hesaplaşma ve kaosa çözüm aranıyor.
İlter Yeşiltaş A Haber muhabiri CHP PM'deki son gelişmeleri anlattı:
"Baş döndürücü bir hareketlilik söz konusu. Hatay'da Lütfü Savaş ile devam edilecek mi ya da yerine yeni biri gelecek mi derken yeni bir isim gündeme geldi. Sanatçı Haluk Levent'e Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı götürüldü. Doğrudan Özgür Özel tarafından bir teklif değil ama CHP'li bazı kurmaylar tarafından giden bir teklifti. Bu tekliften sonra Haluk Levent bir açıklama yaptı. CHP'nin bu teklifini kabul etmedi. "Siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin." dedi Levent."
"Özellikle İstanbul'da Kadıköy özelinde bir anlaşmazlığın olduğu yönde gelen bir bilgi var. Mevcut Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı aday olmak istiyor ve DEM Parti'de bu adaylığa sıcak bakıyor. Ancak Murat Mesut Kösedağ'ın ismi gündem de ve İmamoğlu'nun da istediği bir aday. Ümraniye'de Aykut Erdoğdu'nun ismi geçiyor ve eski dönemde Kılıçdaroğlu'nun A takımından olan bir isimdi."
"Çankaya adayı da merak ediliyor. Mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da veliahtı olarak da nitelendiriliyordu ancak Alper Taşdelen'in yeniden aday gösterilmeyeceği ihtimali daha yüksek artık."
Gaffar Yakınca Gazeteci
"Hatay çok büyük hizmet ihtiyacı olan büyük bir yıkımdan çıkmış gerçekten insanların dertlerinin olduğu bir böğe. Önce çok tepkili eski başkanı aday gösterdiniz baktınız olmadı ses sanatçısı şarkıcı bir adam buluyorsunuz. Bu Hataylıya hakaret."
Gürkan Duman Kamuoyu Araştırmacısı
"Daha öncesinde de Hatay'da bir seçim çalışmasında bulunduk. Lütfü Savaş'ın başarasının çok düşük ve oy verme potansiyeli de yüzde 22 veya 23'lerde bir potansiyel gözlemledik. CHP'nin yüzde 28,5, TİP'in yüzde 8, AK Parti'nin oy oranı da yüzde 33, MHP'nin de yüzde 12 oranında bir oy oranı var."
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