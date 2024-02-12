CHP'de Avcılar krizi! Aday adayları 'Özel' torpile kazan kaldırdı: Kabul etmiyoruz
Yerel seçimlere az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşmalar ve kaos bir türlü dinmek bilmiyor. Aday belirleme konusunda büyük çekişmelerin yaşandığı CHP'de bugün kritik bir toplantı yapılıyor. CHP’de tüzüğe aykırı bir şekilde torpille belirlenen adayın ardından Avcılar aday adayları kazan kaldırdı. Avcılar’daki aday adayları Utku Caner Çaykara’nın isminin dahi geçmemesinin ardından Avcılar’dan aday olarak ilan edilmesine yönelik yayımladıkları bildiriyle Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. Bildiride, “Bunu asla kabul etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verildi.
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de illerimiz için projelerin konuşulması gerektiği günlerde partide iç hesaplaşma ve kaos peşi sıra kol geziyor.
'ÖZEL' TORPİL
Tüm bu yaşananlar gelişmeler gölgesinde Özgür Özel'in, Avcılar'da mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara'nın aday gösterildiği söylentisi CHP'deki gerilimi daha da yükseltti.
CHP'de Avcılar Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı. Adaylar imza attıkları ortak bildiriyi Ankara'ya itafen okuyarak Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
PARTİ TÜZÜĞÜ ÇİĞNENDİ! ÖZEL TORPİLLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI...
Aday adaylarının yayımlayıp imza attığı ortak bildiride, partinin kurumsal kimliğine, mevzuatına, geleneklerine bağlı kalınmasının bir gereğinin de aday adaylığı başvurusu yapanlar içinden adayların belirlenmesi olduğuna dikkat çekildi.
Bildiride, "Yaklaşık 2 aydır seçim çalışmaları yapmaktayız. PM Toplantısı öncesi parti kulislerine yansıyan ve sosyal medya sayfalarında paylaşılan bilgilere göre parti içindeki bazı grupların ilçemize müracat eden aday adayları dışında ve Avcılar'da yaşamayan bir ismin aday olarak önerildiği konuşulmaktadır. Avcılar dışından belediye başkan adayı istemediğimiz ve bunun Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceği, Avcılar'da yaşanan aday adaylarından birinin görevlendirilmesi halinde hem biz aday adayları hem de partimiz en üst motivasyonla çalışacaktır." ifadelerine yer verildi.
CHP'DE AVCILAR KRİZİ!
CHP'nin Avcılar'daki figürleri ve Belediye Başkan Aday Adayları, Avcılar'da Aday olarak ilan edilen Utku Caner Çaykara'ya da tepki gösterek, bu adaylığı kabul etmeyeceklerini dile getirdiler.
İL BİNASİ ÖNÜNDE PROTESTO
Avcılar'ın mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'yi destekleyenler, CHP İl Binası önünde Utku Caner Çaykara'nın aday gösterilme kararını protesto etti.
CHP'liler Avcılar'da Turan Hançerli'nin yeniden aday olmasını isteyerek sloganlar attı.
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