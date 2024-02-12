CHP’de Avcılar krizi! Aday adayları ’Özel’ torpile kazan kaldırdı: Kabul etmiyoruz

Bildiride, "Yaklaşık 2 aydır seçim çalışmaları yapmaktayız. PM Toplantısı öncesi parti kulislerine yansıyan ve sosyal medya sayfalarında paylaşılan bilgilere göre parti içindeki bazı grupların ilçemize müracat eden aday adayları dışında ve Avcılar'da yaşamayan bir ismin aday olarak önerildiği konuşulmaktadır. Avcılar dışından belediye başkan adayı istemediğimiz ve bunun Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceği, Avcılar'da yaşanan aday adaylarından birinin görevlendirilmesi halinde hem biz aday adayları hem de partimiz en üst motivasyonla çalışacaktır." ifadelerine yer verildi.