CHP’de ’Savaş’ günü! İç hesaplaşma zirve yapacak! Çankaya’dan Hatay’a kadar kaos var...

"ALTERNATİF BULAMADIK"

Özgür Özel Savaş'ın adaylığı konusunda yaptığı "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük." açıklaması sonrasında geri vites yaptı.

HATAY SOKAKLARINDA PROTESTO EDİLDİ

Ancak Lütfü Savaş için evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.