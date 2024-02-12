12 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'de 'Savaş' günü! İç hesaplaşma zirve yapacak! Çankaya'dan Hatay'a kadar kaos var...

CHP'de 'Savaş' günü! İç hesaplaşma zirve yapacak! Çankaya'dan Hatay'a kadar kaos var...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
ABONE OL
CHP’de ’Savaş’ günü! İç hesaplaşma zirve yapacak! Çankaya’dan Hatay’a kadar kaos var...

Yerel seçimlere az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşmalar ve kaos bir türlü dinmek bilmiyor. Çankaya, Hatay, İzmir gibi bölgelerde aday belirleme konusunda büyük çekişmelerin yaşandığı CHP'de bugün kritik bir toplantı yapılacak. İstanbul'da da ilçe adayları konusunda DEM Parti'nin istediği isimleri aday göstermeye hazırlanan CHP'de Hatay'da da Lütfü Savaş'ın adaylığının düşürülmesi gündemde. Çankaya adayının da açıklanacağı toplantının gergin bir havada geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de projelerin konuşulması gerektiği günlerde partide iç hesaplaşma ve kaosa çözüm aranıyor.

İMAMOĞLU TÜM İLLERDE YETKİ PEŞİNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken, İmamoğlu ise sadece İstanbul değil tüm illerin adaylarının belirlenmesi konusunda yetki almak istiyor.

ÇANKAYA'DA ORTAK BİLDİRİ

Özellikle Çankaya konusunda Özel ile İmamoğlu arasında çatışma sürerken bu sürece Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. Diğer yandan Çankaya ilçesinde bazı aday adayları ortak bir bildiri hazırladı. Bildiride "Aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi, hukuksal bir zorunluluktur" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL AVUKATINI ADAY YAPACAK

Parti kulislerinde Çankaya adaylığı için aynı zamanda parti meclisi üyesi olan Hüseyin Can Güner'in adı konuşuluyor. Güner'in genç bir aday olduğu ve yeni parti yönetiminin "değişim" sloganıyla kazandığı kurultay sonrası Çankaya gibi önemli bir yerde aday gösterilmesinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği "Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz" sözünü göstermesi açısından sembolik bir önemi olduğu için tercih edildiği söyleniyor.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

CHP Parti Meclisi (PM), bugün uzun süredir beklenen toplantısını yapacak. İstanbul'un kalan ilçeleri, önseçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları ele alınacak.

GÖZLER DEM PARTİ'DE

Aday belirleme sürecinde heyetler aracılığıyla DEM Parti ile temaslarını sürdüren CHP'nin, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için açıklayacağı adayın profiline göre "pazarlığı" sürdüreceği kaydediliyor. Bu kapsamda özellikle Adalar ve Esenyurt ilçesi için belirlenecek CHP adayının, DEM Parti seçmeninden oy alabilecek bir isim olacağı ifade ediliyor.

HATAY KAOSU DİNMEDİ

CHP'de Çankaya krizinin yanında bir de Hatay konusunda büyük bir kaos yaşanıyor. Kritik merkez yönetim kurulu toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gösterilen tepkiler ve yeni yapılan anket değerlendirilecek.

SAVAŞ İÇİN YENİDEN ANKET

Savaş için yeniden yapılan anket de MYK üyelerinin önünde olacak. Bu kapsamda MYK üyelerinin PM'ye Savaş'ın adaylığının geri çekilmesi ya da çekilmemesi yönünde bir görüş iletmesi bekleniyor.

"ALTERNATİF BULAMADIK"

Özgür Özel Savaş'ın adaylığı konusunda yaptığı "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük." açıklaması sonrasında geri vites yaptı.

HATAY SOKAKLARINDA PROTESTO EDİLDİ

Ancak Lütfü Savaş için evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.

"KONUYU YENİDEN ELE ALACAĞIZ"

Bu gelişme sonrası CHP'de Savaş'ın adaylığı yeniden tartışmaya açılırken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadeleriyle konuyu ele alacaklarını belirtti.

"YANLIŞ YAPTIYSAK DÜZELTİRİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da büyük tepki çeken Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel konuşmasında "Bize anketler yanlış yaptığımızı sinyalini veriyorsa yeniden değerlendirilir. Milletin sesini duymak önemlidir. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz." ifadelerini kullandı.

CHP’de kimlerin üzeri çizilecek? CHP'DE KİMLERİN ÜZERİ ÇİZİLECEK?

Bir hata yaptıysak düzeltiriz
CHP’de aday belirleme krizi bu kez Hatay’da
CHP’de dinmeyen Çankaya krizi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA