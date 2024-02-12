CHP'de 'Savaş' günü! İç hesaplaşma zirve yapacak! Çankaya'dan Hatay'a kadar kaos var...
Yerel seçimlere az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşmalar ve kaos bir türlü dinmek bilmiyor. Çankaya, Hatay, İzmir gibi bölgelerde aday belirleme konusunda büyük çekişmelerin yaşandığı CHP'de bugün kritik bir toplantı yapılacak. İstanbul'da da ilçe adayları konusunda DEM Parti'nin istediği isimleri aday göstermeye hazırlanan CHP'de Hatay'da da Lütfü Savaş'ın adaylığının düşürülmesi gündemde. Çankaya adayının da açıklanacağı toplantının gergin bir havada geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de projelerin konuşulması gerektiği günlerde partide iç hesaplaşma ve kaosa çözüm aranıyor.
İMAMOĞLU TÜM İLLERDE YETKİ PEŞİNDE
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken, İmamoğlu ise sadece İstanbul değil tüm illerin adaylarının belirlenmesi konusunda yetki almak istiyor.
ÇANKAYA'DA ORTAK BİLDİRİ
Özellikle Çankaya konusunda Özel ile İmamoğlu arasında çatışma sürerken bu sürece Kemal Kılıçdaroğlu da dahil oldu. Diğer yandan Çankaya ilçesinde bazı aday adayları ortak bir bildiri hazırladı. Bildiride "Aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi, hukuksal bir zorunluluktur" denildi.
ÖZGÜR ÖZEL AVUKATINI ADAY YAPACAK
Parti kulislerinde Çankaya adaylığı için aynı zamanda parti meclisi üyesi olan Hüseyin Can Güner'in adı konuşuluyor. Güner'in genç bir aday olduğu ve yeni parti yönetiminin "değişim" sloganıyla kazandığı kurultay sonrası Çankaya gibi önemli bir yerde aday gösterilmesinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği "Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz" sözünü göstermesi açısından sembolik bir önemi olduğu için tercih edildiği söyleniyor.
KRİTİK TOPLANTI BUGÜN
CHP Parti Meclisi (PM), bugün uzun süredir beklenen toplantısını yapacak. İstanbul'un kalan ilçeleri, önseçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları ele alınacak.
GÖZLER DEM PARTİ'DE
Aday belirleme sürecinde heyetler aracılığıyla DEM Parti ile temaslarını sürdüren CHP'nin, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için açıklayacağı adayın profiline göre "pazarlığı" sürdüreceği kaydediliyor. Bu kapsamda özellikle Adalar ve Esenyurt ilçesi için belirlenecek CHP adayının, DEM Parti seçmeninden oy alabilecek bir isim olacağı ifade ediliyor.
HATAY KAOSU DİNMEDİ
CHP'de Çankaya krizinin yanında bir de Hatay konusunda büyük bir kaos yaşanıyor. Kritik merkez yönetim kurulu toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gösterilen tepkiler ve yeni yapılan anket değerlendirilecek.
SAVAŞ İÇİN YENİDEN ANKET
Savaş için yeniden yapılan anket de MYK üyelerinin önünde olacak. Bu kapsamda MYK üyelerinin PM'ye Savaş'ın adaylığının geri çekilmesi ya da çekilmemesi yönünde bir görüş iletmesi bekleniyor.
"ALTERNATİF BULAMADIK"
Özgür Özel Savaş'ın adaylığı konusunda yaptığı "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük." açıklaması sonrasında geri vites yaptı.
HATAY SOKAKLARINDA PROTESTO EDİLDİ
Ancak Lütfü Savaş için evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.
"KONUYU YENİDEN ELE ALACAĞIZ"
Bu gelişme sonrası CHP'de Savaş'ın adaylığı yeniden tartışmaya açılırken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadeleriyle konuyu ele alacaklarını belirtti.
"YANLIŞ YAPTIYSAK DÜZELTİRİZ"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hatay'da büyük tepki çeken Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özel konuşmasında "Bize anketler yanlış yaptığımızı sinyalini veriyorsa yeniden değerlendirilir. Milletin sesini duymak önemlidir. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat'ta başladı! 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
- Emeklilere 2'li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...
- Matematik bulmacasını sadece IQ'su 150 üstü olanlar çözebilir! 7'lerin arasındaki 9'u 5 saniyede bul
- Dracula'nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda'ya Fatih Sultan Mehmet infazı!
- Şaban ayı İBADETLERİ 🤲 | Çekilecek zikir ve tesbihler! Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur?
- AUZEF soru ve cevapları PDF 2024 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...
- Gençlere 150.000 TL'lik faizsiz kredi imkanı! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vade imkanı...
- SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...
- Şaban ayı hadisli, ayetli mesajlar 2024 | Eşe, dosta, anneye, babaya özgün, dualı, uzun, kısa "hoş geldin" sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden yeni tahmin haritası! İl il uyarı geldi: Kuvvetli yağışlar geri geliyor | 10-14 Şubat 2024
- Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı