CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nden engelli kadına görülmemiş eziyet

YATAĞIMA DA İŞİME DE YAKIŞMAZSIN

Geçen yıl, 29, 30 ve 31 Mart 2023'tearihlerinde mazeretsiz işe gitmediğim yönünde tutanak tutarak, işten çıkarmışlar.

Ama elimde, o tarihlerde çalıştığıma dair benim ve sorumlu müdürün imzası bulunan belge var. Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir'e gidip, haksız yere çıkarıldığımı söylediğimde bana, 'bu kiloyla benim yatağıma da işime de yakışmazsın.