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74 ilde Mercek-11 operasyonu! Bin 124 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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74 ilde Mercek-11 operasyonu! Bin 124 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 74 ilde ruhsatız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek-11 operasyonlarında bin 124 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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