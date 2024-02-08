08 Şubat 2024, Perşembe
CHP'de aday belirleme krizi bu kez Hatay'da patlak verdi! Lütfü Savaş'ın adı geri mi çekilecek?
CHP'de süren aday belirleme krizlerine Hatay da eklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "Başka aday bulamadık" sözleriyle adaylığı açıklanan Lütfü Savaş'a Hatay'daki depremzedeler tarafından gösterilen tepkinin ardından parti karıştı. Lütfü Savaş, "Oyun oynanıyor" diyerek adaylık inadını sürdürürken; partinin tıpkı Çiğli'de olduğu gibi Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekebileceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:50
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