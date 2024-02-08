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Haberler Galeri CHP'de aday belirleme krizi bu kez Hatay'da patlak verdi! Lütfü Savaş'ın adı geri mi çekilecek?

CHP'de aday belirleme krizi bu kez Hatay'da patlak verdi! Lütfü Savaş'ın adı geri mi çekilecek?

CHP'de süren aday belirleme krizlerine Hatay da eklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "Başka aday bulamadık" sözleriyle adaylığı açıklanan Lütfü Savaş'a Hatay'daki depremzedeler tarafından gösterilen tepkinin ardından parti karıştı. Lütfü Savaş, "Oyun oynanıyor" diyerek adaylık inadını sürdürürken; partinin tıpkı Çiğli'de olduğu gibi Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekebileceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:50
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CHP’de aday belirleme krizi bu kez Hatay’da patlak verdi! Lütfü Savaş’ın adı geri mi çekilecek?

10 yıldır koltukta oturan ve kentsel dönüşüme karşı mücadelesiyle bilinen Savaş'ı ısrarla yeniden aday gösteren CHP, önceki gün Hatay'daki toplu protesto ile büyük bir şok yaşadı.

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CHP’de aday belirleme krizi bu kez Hatay’da patlak verdi! Lütfü Savaş’ın adı geri mi çekilecek?

Savaş'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren vatandaşlar, alanı "istifa" sloganlarıyla inletti.

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CHP’de aday belirleme krizi bu kez Hatay’da patlak verdi! Lütfü Savaş’ın adı geri mi çekilecek?

HALKIN TALEPLERİNE SAĞIR
Kendisine yönelik protesto sonrası kameraların karşısına geçen Lütfü Savaş, bir kez daha halkın beklentisine kulaklarını tıkadı. Tüm tepkilere rağmen adaylık inadından geri adım atmayan Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım" sözüyle dikkat çekti.

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CHP’de aday belirleme krizi bu kez Hatay’da patlak verdi! Lütfü Savaş’ın adı geri mi çekilecek?

PİŞKİNLİKTE SON AŞAMA
Halkın toplu şekilde kendisini istifaya davet etmesini ise "Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz" diyerek geçiştiren Savaş'ın açıklamaları büyük tepki topladı.

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CHP’de aday belirleme krizi bu kez Hatay’da patlak verdi! Lütfü Savaş’ın adı geri mi çekilecek?

Geçtiğimiz ay gerçeklikten uzak, hayali anketler referans alınarak CHP tarafından bir kez daha gösterilen Savaş, "Genel Başkanımızla konuştum, duruşu net. 'Adayımız Lütfü Savaş, seçimi kazanacağız' diyor" ifadelerini kullandı.