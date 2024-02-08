CHP’de aday belirleme krizi bu kez Hatay’da patlak verdi! Lütfü Savaş’ın adı geri mi çekilecek?

HALKIN TALEPLERİNE SAĞIR

Kendisine yönelik protesto sonrası kameraların karşısına geçen Lütfü Savaş, bir kez daha halkın beklentisine kulaklarını tıkadı. Tüm tepkilere rağmen adaylık inadından geri adım atmayan Savaş, "Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım" sözüyle dikkat çekti.