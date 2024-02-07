Ankara’da yükselen ses Turgut Altınok! 31 Mart korkusu saran Yavaş’tan rakibini engelleme çabası! Dürüstlüğü bırakıp çirkefliğe sarıldı

Bunun üzerine Yavaş'ın "Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık" açıklamaları gündem oldu.

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