Ankara'da yükselen ses Turgut Altınok! 31 Mart korkusu saran Yavaş'tan rakibini engelleme çabası! Dürüstlüğü bırakıp çirkefliğe sarıldı
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un Ankara'daki çalışmaları oldukça ses getirdi. 31 Mart'ta başkanlık koltuğuna veda etmek istemeyen CHP'li Başkan Mansur Yavaş ise, rakibinin önüne geçmek için çirkefliğe başladı. Turgut Altınok'un reklam afişlerinin önüne seyyar pankartlar koyarak öne geçeceğini sanan Yavaş, dilinden düşürmediği "dürüstlük" ilkesini seçim süreci boyunca rafa kaldırdı.
"Ankara'da ayrımcılığı kaldırdık" diyen Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'un pankartlarının yer aldığı duvarın önüne seyyar pankartlar koydurarak Altınok afişlerinin önünü kapattı. Ankara'da yaşanan bu durum yerel seçim sürecinde Ankara'da adil bir yarış olmadığını gözler önüne serdi.
Ocak ayında Keçiören'de seçim bürosu açılışında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı, kin ve nefreti söktük" açıklamasını yapmıştı. Aynı Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un seçim afişlerini engellemesi dikkat çekti.
"DÜRÜST VE ADİL BELEDİYECİLİK" AÇIKLAMALARI LAFTA KALDI
Her fırsatta dürüst ve adil belediyecilikten bahseden Mansur Yavaş'ın, belediye imkanlarını kullanarak Turgut Altınok'un afişlerini engellemesi bir kez daha sözlerinde çeliştiğini gösterdi.
Aralık Ayında ABB adaylığına yaptığı başvuru sırasında konuşan Yavaş, "Biz Ankara Büyükşehir Belediyesinin adil bir şekilde kaynakları boşa götürmeden, dürüst bir şekilde yönetileceğini bütün dünyaya göstermek istedik ve çok şükür bunu başardık aynı yolda devam edeceğiz" demişti.
"DÜRÜST YÖNETİCİLİĞİ" HERKESE GÖSTERDİ!
Yüz milyonlarca lira para harcanarak Ankara'nın hemen her yerine afişleri asılan Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok'un afişlerinin bulunduğu duvarın önüne yeni reklam panelleri koydurarak Altınok'un seçim afişlerini engelledi.
Bunun üzerine Yavaş'ın "Ankara'nın adil bir biçimde, tarafsız bir biçimde, kaynakları boşa götürmeden ve dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik ve bunu başardık" açıklamaları gündem oldu.
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