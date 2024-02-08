AK Parti’nin Ankara adayı Altınok Mansur Yavaş’a seslendi: Büyükşehir Belediyesi’nin 300 milyar TL bütçesi nerede?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir eser varsa, var diyelim. İnanın Bala'da yaptığı bir tane eser yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil misin? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesi 300 milyar TL'dir. Bunu nereye harcadı, nereye gitti? Biz milletin kuruşunu harcamadık. Ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti."

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