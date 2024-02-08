AK Parti'nin Ankara adayı Altınok Mansur Yavaş'a seslendi: Büyükşehir Belediyesi'nin 300 milyar TL bütçesi nerede?
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Altınok, son olarak iş insanları ile bir araya geldi. Turgut Altınok, yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesinin 300 milyar TL olduğunu kaydederek, "Bunu nereye harcadı, nereye gitti, biz milletin kuruşunu harcamadık ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti" dedi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yenimahalle ilçesinde düzenlenen programda Balalı iş insanları ile bir araya geldi.
Programda konuşan Altınok, üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne teşekkür ederek, "Gençlerimizi desteklemeliyiz. Bir insanın kurtuluşu bir alemin kurtuluşu.
Zor şartlarda okuyan gençlerimize, istikbalimize katkı sunacak olan gençlerimize katkılarından dolayı iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'OYLARIMIZLA DEĞİŞTİRECEĞİZ'
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınok, "Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Dolayısıyla 31 Mart, kadim şehrimiz Ankara'nın makus talihinin değiştiği bir tarihtir. Oylarımızla değiştireceğiz. Ankara çok şey kazanacak. Eserler ve hizmetlerle Ankara'mızı donatacağız. Ankara'mızı hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.
'BUNLARIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR?'
Altınok, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki fuar merkezinin henüz yapımının tamamlanmadığını kaydederek, şunları söyledi:
"Sosyal medyaya harcadığı parayla Akyurt'taki fuar merkezi biterdi. Bunların kaynağı nereden geliyor? Keşke o resimlerin yerine Ankara'ya yaptığın hizmetleri assaydın. Ankara'mızın 5 yılı boş yıl olmuştur. Hangi partiye mensup olursak olalım bu seçim bir şanstır. Bugün Bala'ya gittik sorduk. Her yerde soruyorum. Kimsenin hakkını yemeyelim.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir eser varsa, var diyelim. İnanın Bala'da yaptığı bir tane eser yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil misin? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesi 300 milyar TL'dir. Bunu nereye harcadı, nereye gitti? Biz milletin kuruşunu harcamadık. Ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
- Adenovirüs nedir, belirtileri neler? Adenovirüs enfeksiyonu bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, tedavisi neler?
- Turabi elendi mi, gitti mi? Survivor Turabi'ye ne oldu, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Turabi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024 | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?
- Listeye bak hesabını yap! Emekliliğinizi 1 değil 2 değil tam 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi
- Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...