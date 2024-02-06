Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok: "Ankara'da bir tane bile kentsel dönüşüm planı yapılmadı"

Bu acılardan ve felaketlerden ders almalıyız. Bir taraftan canlarımız gidiyor, bir daha onları geri getiremeyeceğiz. Ama bir taraftan da maddi, bir taraftan da sosyolojik ve psikolojik yıkım var. Bunları onarmak ve tamir etmek uzun bir zaman alacak. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Ankara'mızın, birçok noktada Çankaya da dahildir buna, kentsel dönüşüm planlarını hızlı bir şekilde yapacağız."

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