Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok: "Ankara'da bir tane bile kentsel dönüşüm planı yapılmadı"
Asrın Felaketi 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçse de acılar hala ilk günkü gibi taze. 11 ilimizi derinden etkileyen çifte depremlerde 53 bin 537 kişi canımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşımız ise yaralandı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da geçen 5 yıl içerisinde bir tane bile kentsel dönüşüm planı yapılmadığını ifade ederek, depremden ders alınmadığını söyledi.
Asrın Felaketi 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçse de acılar hala ilk günkü gibi taze, yürekler kor.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.
Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da yaşamını yitiren Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal ve annesiyle babasının Karşıyaka Mezarlığındaki aile kabristanına ziyarette bulunan Altınok, karanfil bıraktı, dua etti.
Daha sonra Ankara'da yaşayan depremzede bir ailenin evine giden Altınok, yakınlarını kaybeden aile üyelerine başsağlığı diledi. Altınok, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta asrın değil, asırların felaketinin yaşandığını söyledi.
Depremle birlikte bölgede meydana gelen ekonomik, sosyal ve psikolojik yıkıma karşı Türk milletinin el ele büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirten Altınok, bir daha böyle bir felaket yaşanmamasını temenni etti.
"DAHA GÜZEL, DAHA GÜVENLİ KENTLER OLACAK"
Altınok, "Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bütün imkanlarını seferber ediyor. İnanıyoruz ki bu yaralar en kısa sürede sarılacak. Daha güzel, daha güvenli kentler olacak." dedi.
"BU ACILARDAN VE FELAKETLERDEN DERS ALMALIYIZ"
Ankara'daki binaların dere kumları ile yapıldığını aktaran Altınok, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Keçiören Belediyesi olarak yüzde 80'ini tamamladıkları kentsel dönüşüm projelerini ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın dava açarak engellediğini dile getiren Altınok, sözlerine şöyle devam etti:
"Partizanlığı bırakmalıyız, el ele vermeliyiz. Ankara'mızın birçok noktasında kentsel dönüşüm planlarını yapmalıyız. Ankara'da geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yapılan bir tane kentsel dönüşüm planı yoktur. Depremden ders almadık. Ankara'da eskiyen dokuları ve kentin eskiyen yapılarını yenileyelim. Ders alarak bir tane kentsel dönüşüm planı yapılmamıştır. Bizim yaptığımız kentsel dönüşüm planı da iptal edilmiştir.
Bu acılardan ve felaketlerden ders almalıyız. Bir taraftan canlarımız gidiyor, bir daha onları geri getiremeyeceğiz. Ama bir taraftan da maddi, bir taraftan da sosyolojik ve psikolojik yıkım var. Bunları onarmak ve tamir etmek uzun bir zaman alacak. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Ankara'mızın, birçok noktada Çankaya da dahildir buna, kentsel dönüşüm planlarını hızlı bir şekilde yapacağız."
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