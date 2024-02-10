10 Şubat 2024, Cumartesi
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Skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtti
Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim yarışına ait skandal görüntüleri ortaya çıktı. Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un seçim afişlerini zabıtalara indirtti. Yavaş, daha önce de Turgut Altınok’un reklam afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemler diktirmişti.