10 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtti

Skandal görüntüler ortaya çıktı! CHP’li Yavaş Turgut Altınok’un afişlerini indirtti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2024 11:56
Yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim yarışına ait skandal görüntüleri ortaya çıktı. Mansur Yavaş, rakibi Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok’un seçim afişlerini zabıtalara indirtti. Yavaş, daha önce de Turgut Altınok’un reklam afişlerinin önüne beton döktürüp dev totemler diktirmişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gezeravcı ne zaman yurda dönecek?
Gezeravcı ne zaman yurda dönecek?
Skandal görüntüler! Afişleri toplattı
Skandal görüntüler! Afişleri toplattı
Olay çıkartan paylaşım! Neler oluyor?
Olay çıkartan paylaşım! Neler oluyor?
Sultan Abdulhamid’in vefatının 106. yılı!
Sultan Abdulhamid’in vefatının 106. yılı!
Toplumsal fay hatları mı hedefte?
Toplumsal fay hatları mı hedefte?
DEM’den şantaj mı, yeni bir plan mı?
DEM’den şantaj mı, yeni bir plan mı?
Cins köpekler gizli odalarda satılıyor!
Cins köpekler gizli odalarda satılıyor!
100 şehir arasında 1. oldu
100 şehir arasında 1. oldu
İşte CHP zihniyeti! Çürümeye terk edildi
İşte CHP zihniyeti! Çürümeye terk edildi
Kafes-38 operasyonu! Suç şebekeleri çökertildi
Kafes-38 operasyonu! Suç şebekeleri çökertildi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesine kavuştu!
Çağlayan saldırısında 48 tutuklama!
Çağlayan saldırısında 48 tutuklama!
Daha Fazla Video Göster