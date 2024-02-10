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AK Parti Türkiye Yüzyılı'nın yerel yönetim kadrosunu duyuracak: 51 ilin ilçe adayları açıklanıyor

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Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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AK Parti Türkiye Yüzyılı’nın yerel yönetim kadrosunu duyuracak: 51 ilin ilçe adayları açıklanıyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarını tam gaz sürdüren AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkanlarının ardından bugün (10 Şubat 2024) 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak.

Yerel seçim hazırlıklarını tüm hızıyla tamamlayan AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından bugün de 51 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

AK Parti'nin tüm belediye başkan adayları bugün itibarıyla tanıtılmış olacak. AK Parti, aday belirleme sürecini titiz bir çalışma ile noktaladı.

Başkan Erdoğan her aday için ince eledi sık dokudu, partiye 18'inci zaferi getirecek Türkiye Yüzyılı'nın yerel yönetim kadrosunu oluşturacak isimler belirlendi.

Listelerin tamamlanmasının ardından adaylar açıklanmaya başladı. Seçim hazırlıklarında sona gelindi. İlçe belediye başkan aday tanıtım toplantıları bugün sona eriyor.

Aday tanıtımlarının ardından sahada projeler yarışacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde çizilen yol haritası her ilin kendi dinamik ve ihtiyaçlarına göre vaatlere dönüşecek.

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