CHP'de Hatay krizi dinmek bilmiyor! Lütfü Savaş koltuğa yapıştı bırakmıyor! Bölgede yeni anket çalışması...
CHP'de DEM Parti ile İstanbul ilçe adayları konusunda büyük bir pazarlık yapılırken diğer yandan da Hatay'daki kriz çözülmeye çalışıyor. CHP'li Özgür Özel'in "Alternatif bulamadık. Ciddi oyu var" diyerek yeniden aday gösterdiği mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş bölgede büyük tepki çekti. Yaşanan bu gelişme sonrası CHP'de Savaş'ın adaylığı tartışmaya açılırken, Hatay'da yeniden bir anket çalışması başlatıldı. Çıkacak sonuca göre Lütfü Savaş'ın yerine CHP bölgede farklı bir aday gösterecek. İşte detaylar...
CHP'de tüm itirazlara rağmen yaşanan asrın felaketinde vasat bir performans sergileyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi.
CHP TEPKİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ
Savaş'ın özellikle deprem zamanında göstermiş olduğu tavırlar bölgedeki vatandaşların büyük tepkisini çekse de CHP yönetimi bu tepkileri görmezden gelerek Savaş'ın yeniden adaylığını onayladı.
ÖZEL SİNYAL VERMİŞTİ AMA...
Savaş'ın aday aday gösterilmesi hakkında karar öncesi canlı yayında soruları yanıtlayan Özgür Özel "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." ifadeleriyle Savaş'ın aday gösterilmeyeceğini ima etmişti.
"ACAYİP OYU VAR ALTERNATİF BULAMADIK"
Ancak bu açıklamasından sonra Savaş'ı yeniden aday yapan Özgür Özel "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük." ifadelerini kullanmıştı.
HATAY SOKAKLARINDA PROTESTO EDİLDİ
Ancak Lütfü Savaş için evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.
"KONUYU YENİDEN ELE ALACAĞIZ"
Bu gelişme sonrası CHP'de Savaş'ın adaylığı yeniden tartışmaya açılırken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu insani acıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadeleriyle konuyu ele alacaklarını belirtti.
CHP YENİDEN ANKET YAPACAK
CHP'de aday tanıtım toplantılarının ertelenmesinin bir diğer nedeninin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş üzerindeki tartışmalar olduğu iddia ediliyor. Savaş'ın son olarak adaylıktan çekilmeyeceğini söylemesine karşın hafta sonunda bölgede tekrar geniş kapsamlı bir anket yapılması bekleniyor. CHP'nin adaylarını tanıtmak, seçim sloganını ve beyannamesini duyurmak için pazartesi yapmayı planladığı etkinlik de 18 Şubat'a ertelendi.
VUKUATLARI BİTMEK BİLMEDİ
"OY VERMİYORSUNUZ KONUŞUYORSUNUZ"
Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.
"MECBUR DEĞİLİM"
Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.
BİR SKANDALI DAHA PATLADI
Savaş, Altınözü Hanyolu köyünde de vatandaşlara tehditler savurdu. Savaş, "Bak şimdi bir daha bu köye gelmem düzgün oy vermezseniz. Onu söyleyeyim bu kadar işi yapmışım. Doğru düzgün oy alamamışım." ifadesini kullandı.
VATANDAŞ CAN BAŞKAN MAL DERDİNDE
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş skandala imza attı. Savaş, asrın felaketinin 7. gününde can kurtarması gereken itfaiye ekiplerini kardeşinin çantasını bulmak için seferber etti. Sarsıntıların devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri ağır hasar alan eve girip çantayı aradığı ortaya çıktı.
RÖNESANS REZİDANS'IN MİMARINI SAVUNDU: İDEALİST BİR İNSAN
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Hatay'da, birkaç yıl önce inşaatı tamamlanan ve "Cennetten bir köşe" denilerek satılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da çökmüştü. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı. Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadelerini kullandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNG
Depremde büyük bir yıkımın olduğu Emek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın, kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı belirlendi.
O dönemlerde paylaşım yapan Savaş, şu ifadeleri kullandı:
Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.
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