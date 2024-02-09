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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 hainin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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