Depremin yıl dönümünde Hatay'da Lütfü Savaş'a büyük protesto! Anma töreninde istifa sesleri...
Hatay'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde vatandaşlar CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özgür Özel tarafından yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a yoğun tepki gösterdi. Lütfü Savaş vatandaşların arasında zorla çıkartılırken sokaklar "istifa" sesleriyle yankılandı. Yoğun tepkilere rağmen Savaş'ı yeniden aday gösteren Özgür Özel "Alternatifini bulamadık" sözleriyle kendisini savunmuştu.
Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye, geçen yıl şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.
VATANDAŞLARDAN CHP'Lİ LÜTFÜ SAVAŞ'A BÜYÜK TEPKİ
Yaşanan bu büyük acının yıl dönümünde depremin vurduğu Hatay'da vatandaşların hedefinde skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Büyükşehir Başkanı Lütfü Savaş var.
Depremzede vatandaşlar Savaş'ı istifaya çağırırken yoğun tepki gösterdi.
ALTERNATİFİNİ BULAMADIK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Depremde nasıl bir sorumluluğu var bilmiyorum. Alternatif bulamadık, kırsaldan çok oy alıyor." diyerek Savaş'ı Hatay'da yeniden aday göstermişti.
SKANDALLARIN BAŞKANI YENİDEN ADAY
Savaş'ın özellikle deprem zamanında göstermiş olduğu tavırlar bölgedeki vatandaşların büyük tepkisini çekse de CHP yönetimi bu tepkileri görmezden gelerek Savaş'ın yeniden adaylığını onayladı.
ÖZEL: HATAY'DA TARİHİ KARAR VERECEĞİZ
Savaş'ın aday aday gösterilmesi hakkında karar öncesi canlı yayında soruları yanıtlayan Özgür Özel "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." ifadeleriyle Savaş'ın aday gösterilmeyeceğini ima etmişti.
VUKUATLARI BİTMEK BİLMEDİ
"OY VERMİYORSUNUZ KONUŞUYORSUNUZ"
Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.
"MECBUR DEĞİLİM"
Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.
BİR SKANDALI DAHA PATLADI
Savaş, Altınözü Hanyolu köyünde de vatandaşlara tehditler savurdu. Savaş, "Bak şimdi bir daha bu köye gelmem düzgün oy vermezseniz. Onu söyleyeyim bu kadar işi yapmışım. Doğru düzgün oy alamamışım." ifadesini kullandı.
VATANDAŞ CAN BAŞKAN MAL DERDİNDE
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş skandala imza attı. Savaş, asrın felaketinin 7. gününde can kurtarması gereken itfaiye ekiplerini kardeşinin çantasını bulmak için seferber etti. Sarsıntıların devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri ağır hasar alan eve girip çantayı aradığı ortaya çıktı.
RÖNESANS REZİDANS'IN MİMARINI SAVUNDU: İDEALİST BİR İNSAN
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Hatay'da, birkaç yıl önce inşaatı tamamlanan ve "Cennetten bir köşe" denilerek satılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da çökmüştü. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı. Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadelerini kullandı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNG
Depremde büyük bir yıkımın olduğu Emek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın, kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı belirlendi.
O dönemlerde paylaşım yapan Savaş, şu ifadeleri kullandı:
Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.
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