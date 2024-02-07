Teröristleri akladı Basın İlan Kurumu’nun paralarıyla PKK’yı fonladı! BirGün’ün skandalına rağmen BİK ilan vermeye devam etti

İstanbul'da bulunan Çağlayan Adalet Sarayı'na DHKP-C'li teröristler tarafından düzenlenen saldırı emniyet güçlerinin dikkati ile önlendi. Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimli teröristler öldürülerek etkisiz hale getirilirken, CHP yandaşı sol medyada bu teröristler hakkında güzellemeler yapıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nde terörist Pınar Birkoç'a ait birçok mektup yayınlandığı görülürken, ahaber.com.tr'nin skandalı gündeme getirmesi sonrası ilgili haberler apar topar gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

BirGün Gazetesi'nde ise terörist Emrah Yayla hakkında birçok haber yapıldığı ve 2008 yılında bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan teröristin aklanmaya çalışıldığı görüldü. BirGün ile ilgili yaşanan skandallar bununla da kalmadı. Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığı ile devletten milyonlarca lira alan BirGün'ün terör örgütü PKK'nın haber ajansı olan ANF'ye üye olduğu ve örgüte para aktardığı görüldü.