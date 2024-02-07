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Teröristleri akladı Basın İlan Kurumu'nun paralarıyla PKK'yı fonladı! BirGün'ün skandalına rağmen BİK ilan vermeye devam etti

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Teröristleri akladı Basın İlan Kurumu’nun paralarıyla PKK’yı fonladı! BirGün’ün skandalına rağmen BİK ilan vermeye devam etti

Dün (6 Şubat 2024) Çağlayan Adliyesi'ne terör örgütü DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç tarafından yapılan saldırı emniyet güçleri tarafından önlendi. İki terörist de etkisiz hale getirilirken, CHP yandaşı Cumhuriyet ve BirGün gazetelerinde öldürülen teröristlerin propagandası yapıldığı görüldü. Basın İlan Kurumu'nun ilanlarıyla devletten milyonlarca lira kazanan BirGün'ün terör örgütünün ajansı olarak da bilinen ANF'ye üye olduğu görüldü. Basın İlan Kurumu'nun ise skandala rağmen BirGün'e ilan vermeye devam etmesi büyük tepki çekti.

İstanbul'da bulunan Çağlayan Adalet Sarayı'na DHKP-C'li teröristler tarafından düzenlenen saldırı emniyet güçlerinin dikkati ile önlendi. Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimli teröristler öldürülerek etkisiz hale getirilirken, CHP yandaşı sol medyada bu teröristler hakkında güzellemeler yapıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nde terörist Pınar Birkoç'a ait birçok mektup yayınlandığı görülürken, ahaber.com.tr'nin skandalı gündeme getirmesi sonrası ilgili haberler apar topar gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

BirGün Gazetesi'nde ise terörist Emrah Yayla hakkında birçok haber yapıldığı ve 2008 yılında bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan teröristin aklanmaya çalışıldığı görüldü. BirGün ile ilgili yaşanan skandallar bununla da kalmadı. Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığı ile devletten milyonlarca lira alan BirGün'ün terör örgütü PKK'nın haber ajansı olan ANF'ye üye olduğu ve örgüte para aktardığı görüldü.

*BirGün'de 7 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan resmi ilanlar

BASIN İLAN KURUMU'NA TEPKİ
PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerini sık sık aklamaya çalışan ve örgütün haber ajansına para aktardığı görülen BirGün'ün Basın İlan Kurumu tarafından ilan alması büyük tepki çekti. Yaşanan skandala rağmen BİK'in bugün de BirGün'e ilan verdiği görüldü.

İŞTE BİRGÜN'DE TERÖRİSTLERİ AKLAYAN O HABERLER
Terörist Emrah Yayla'nın BirGün Gazetesi'nde defalarca haber olarak gündeme geldiği o gazete kupürlerine A Haber ulaştı. Yayla'nın mağdur olarak gösterildiği haberlerde teröristler resmen savunuldu.

TERÖRİSTİ SAVUNDULAR
BirGün başka bir haberinde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde olduğu süreçte haklarının ihlal edildiğini savunarak cezaevinde tekmil vermeye zorlandığı yazarak teröriste kucak açtı.

"DÖVÜLDÜ" DİYEREK SAVUNDULAR
Yine BirGün'deki haberde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde onlarca asker tarafından dövüldüğü iddia edilerek hain teröristin savunuculuğu yapıldı.

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