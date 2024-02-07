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Arsaya yoğun talep! Arsalara talep neden artıyor, hangi bölgeler tercih ediliyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Arsaya yoğun talep! Arsalara talep neden artıyor, hangi bölgeler tercih ediliyor?

Arsa talebi giderek büyümeye devam ediyor. Bu artışın sebebini ve hangi bölgelerin tercih edildiğini A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun'un konuğu olan gayrimenkul uzmanı Gamze Özlü anlattı.

Konut fiyatlarının hızlı yükselişi ve inşaat maliyetlerini artması insanları farklı yatırımlarda yönlendirdi. Arsaya olan talep her geçen artıyor. İnsanlar İstanbul'a yakın bölgelerde arsa talebinde ciddi bir artış söz konusu.

UZMAN İSİM A HABER'DE

Arsa alırken nelere dikkat etmeli? Hangi bölgeler daha çok tercih ediliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun'un konuğu olan gayrimenkul uzmanı Gamze Özlü anlattı.

NEDEN TALEP ARTTI?

Gamze Özlü: Özellikle arsayla ilgili Çanakkale, Balıkesir ve Batı Trakya gibi bölgeler tercih ediliyor. Burada "Tiny House" ile ilgili çeşitli projeler ve köyler yapılmış durumda. Firmaların bu konuda reklam çalışmaları da devam ettiği için insanlar da uygun fiyatlı buldukları için bu bölgeleri tercih ediyor. Konut fiyatlarındaki artış, inşaat maliyetleri insanları yatırıma yönlendiriyor.

FİYATLAR NASIL?

İnsanların bu yatırımlarda belli bir bütçeleri var. Burada en uygun da arsa ön plana çıkıyor. Tarla vasfındaki arsaların fiyatları hepsine göre daha uygun. Ya buralardan müstakil parsel alınıyor ya da projelerden ürünler tercih ediliyor. Burada 250 metrekare olan bir arsanın içine "Tiny House" koyabiliyorlar. Şu an için en revaçta olan tercihlerden biri.

YATIRIM YAPACAKLARA KRİTİK TAVSİYE

Vatandaşların bütçeleri kısıtlı ise ve 1 milyon altında bir yatırım arıyorlarsa bu yönde bir tercih yapabilirler. Özellikle İstanbul'a yakın iller talep gören lokasyonlar arasında yer alıyor. İnsanlar evlerine 2 saat içinde ulaşabilecekleri yerleri tercih ediyorlar. Mevsim olarak daha yumuşak ve sıcak bölgeler tercihlerde önemli rol oynuyor. Tiny House alacaklar eğer römork varsa yani araç ruhsatı varsa hiçbir şekilde problem yaşanmıyor. Ama eğer araç ruhsatı yoksa belediye yapı ruhsatı isteyebiliyor.

Talep patlaması! İşte tercih edilen bölgeler TALEP PATLAMASI! İŞTE TERCİH EDİLEN BÖLGELER
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