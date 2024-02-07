Arsaya yoğun talep! Arsalara talep neden artıyor, hangi bölgeler tercih ediliyor?

FİYATLAR NASIL?

İnsanların bu yatırımlarda belli bir bütçeleri var. Burada en uygun da arsa ön plana çıkıyor. Tarla vasfındaki arsaların fiyatları hepsine göre daha uygun. Ya buralardan müstakil parsel alınıyor ya da projelerden ürünler tercih ediliyor. Burada 250 metrekare olan bir arsanın içine "Tiny House" koyabiliyorlar. Şu an için en revaçta olan tercihlerden biri.