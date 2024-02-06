CHP medyasından Cumhuriyet Çağlayan Adliyesi’ne saldıran terörist Pınar Birkoç’a kucak açmış! Sayısız mektubunu yayınladılar...

TERÖRİSTİN MEKTUBU CUMHURİYET'TE YAYINLANMIŞ!

Saldırganlardan Pınar Birkoç'un daha önce defalarca CHP fondaşı Cumhuriyet Gazetesi'ne mektuplar yolladığı ve bu mektupların Sibel Bahçetepe imzasıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi teröriste kucak açarken terörist Birkoç'un "19 yaşındaki Pınar Birkoç'tan mektup: 2 yıl ziyaret yasağım hazır beni bekliyor" başlıklı yazısı da CHP medyasında geniş yankı buldu.

TERÖRİSTE KÖŞE YAZARLIĞI VERMİŞ GİBİLER

Cumhuriyet Gazetesi'nde adeta köşe yazarlığı yapan terörist Pınar Birkoç'un bir mektubu daha CHP medyasında yer aldı. "Nerede adalet" isimli mektup yine Sibel Bahçetepe imzasıyla yayınlandı.