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CHP medyasından Cumhuriyet Çağlayan Adliyesi'ne saldıran terörist Pınar Birkoç'a kucak açmış! Sayısız mektubunu yayınladılar...

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Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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CHP medyasından Cumhuriyet Çağlayan Adliyesi’ne saldıran terörist Pınar Birkoç’a kucak açmış! Sayısız mektubunu yayınladılar...

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist öldürülürken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan çalışmalar sonrası teröristlerin isimleri Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olarak tespit edilirken çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Pınar Birkoç'un hapiste olduğu dönemde gönderdiği mektupların CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nde defalarca yayınlandığı tespit edildi. Cumhuriyet Gazetesi'nde Sibel Bahçetepe imzasıyla yayınlanan bu mektuplarda terörist Birkoç taleplerini sıraladı. CHP medyasının kucak açtığı DHKP/C'li terörist Pınar Birkoç için PKK'nın partisi DEM Parti'nin de devrede olduğu ortaya çıktı. DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce Hapishanesi’nde tutuklu bulunduğu dönemde Pınar Birkoç’un yaşadıklarına yönelik TBMM'ye araştırma öneri sunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önüne gelen 2 terörist polis kontrol noktasına silahlı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist öldürülürken 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

TERÖRİSTİN MEKTUBU CUMHURİYET'TE YAYINLANMIŞ!

Saldırganlardan Pınar Birkoç'un daha önce defalarca CHP fondaşı Cumhuriyet Gazetesi'ne mektuplar yolladığı ve bu mektupların Sibel Bahçetepe imzasıyla Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi teröriste kucak açarken terörist Birkoç'un "19 yaşındaki Pınar Birkoç'tan mektup: 2 yıl ziyaret yasağım hazır beni bekliyor" başlıklı yazısı da CHP medyasında geniş yankı buldu.

TERÖRİSTE KÖŞE YAZARLIĞI VERMİŞ GİBİLER

Cumhuriyet Gazetesi'nde adeta köşe yazarlığı yapan terörist Pınar Birkoç'un bir mektubu daha CHP medyasında yer aldı. "Nerede adalet" isimli mektup yine Sibel Bahçetepe imzasıyla yayınlandı.

DEM PARTİ'DEN DE DESTEK: TBMM'YE ÖNERİ VERMİŞLER!

Diğer yandan Birkoç hakkında PKK'nın partisi olan DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Pınar Birkoç'un yaşadıklarına yönelik TBMM'ye araştırma öneri sunduğu da ortaya çıktı.

DHKP-C'Lİ TERÖRİST BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI

DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 14. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI

Diğer yandan teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı.

Çağlayan adliyesine de plastik kelepçe ve bomba düzeneği ile girmeye çalıştığı öne sürülen Emrah Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN KATİLLERİNE SAHİP ÇIKAN CUMHURİYET'İN TERÖR ÇİZGİSİ

31 Mart 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin eylemini ve emellerini aklamak için teröre çanak tutan haberler kaleme alan Cumhuriyet Gazetesi, o gün bu manşetlerle hainlere selam göndermişti.

Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı girişimi

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