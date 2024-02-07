Başak Demirtaş İBB Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı! Demirtaş adaylıktan neden vazgeçti? Kararın arkasında ne var?
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş daha önce adaylık sinyali verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını duyurdu. DEM Parti'den de konuyla ilgili "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklaması geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, DEM Parti'de 2 farklı görüşün olduğunu ve geri adım atıldığını aktarırken, Demirtaş'ın "Aday olmayacağım" açıklamasının perde arkası ortaya çıktı. Öte yandan günler öncesinde CHP-DEM-Kandil üçgeninde "adaylık pazarlığı"nın yürütüldüğü ve kirli ittifak için anlaşma zemini oluştuğu öğrenildi.
CHP ile ittifak görüşmelerinden beklediği sonuçları alamayan DEM Parti, 81 ilde aday çıkarma kararı almıştı. HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Partim uygun görürse düşünebiliriz" diyerek İstanbul adaylığına "hazırım" mesajı vermişti.
Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Şubat'a kadar adayların isimlerini paylaşacaklarını söylerken, "Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin aklımızda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığını bilinmesi isterim" yanıtını vermişti.
ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI
Başak Demirtaş daha önce adaylık sinyali verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını duyurdu. DEM Parti'den de konuyla ilgili "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklaması geldi.
CHP-DEM-KANDİL ÜÇGENİNDE ADAY PAZARLIĞI
Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından akıllara günler öncesinde sosyal medyada "Kuşçubaşı Eşref" olarak bilinen hesabın CHP-DEM-Kandil üçgenindeki pazarlıkla ilgili yazdıkları geldi.
"DÜŞÜK PROFİLLİ ADAY" PLANI
Terör örgütü PKK'nın 100 milyon dolar karşılığında adaylık pazarlığında bulunduğu, CHP'nin bazı isimler üzerinden Kandil'e Bitcoin ile 20 milyon dolarlık ödeme yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Kandil yönetiminin DEM'e İstanbul'da aday çıkarmaması için mesaj yolladığı ifade edildi. Öte yandan CHP'nin pazarlık masasında DEM'e "düşük profilli aday" konusunda baskı yaptığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bu planla DEM aday çıkardığı için İYİ Parti'nin oylarını almayı hedeflediği ve seçim sürecinde DEM'i rahatsız etmeyecek düzeyde milliyetçi bir dil kullanacağı da iddialar arasında yer aldı. İmamoğlu'nun DEM'in düşük profilli aday çıkarması sonucu DEM oylarının da CHP'ye kaymasının beklendiği öğrenildi.
PARTİDE 2 FARKLI GÖRÜŞ
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Demirtaş'ın aday olmama kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Demirtaş konusunda DEM Parti'de 2 farklı görüşün olduğunu belirten Yeşiltaş, "Parti yönetiminde mutlaka aday olması gerektiğini savunan isimler vardı. Ancak karşı çıkan bir kesim de vardı. Gelinen Başak Demirtaş'ın aday olmaktan vazgeçtiğini anlamış bulunuyoruz. Fakat DEM Parti İstanbul'da İBB Başkanlığı için aday gösterecek ve kendi adayıyla yola devam edecek. Bu karardan geri adım atılmış değil." dedi.
DEMİRTAŞ'A KARŞI ÇIKTILAR
Kulislerde parti içinde yol ayrılığı yaşandığı söyleyen Yeşiltaş, "Başak Demirtaş'ın adaylığına onay vermediğini söyleyebiliriz. Çünkü aday olmak istediğini net şekilde ortaya koymuştu. Sırrı Sakık ve Selahattin Demirtaş cezaevinde bir görüşme yapmış ve Selahattin Demirtaş CHP'ye burada rest çekmişti. Başak Demirtaş'ın adaylık beyanı ve Selahattin Demirtaş'ın CHP çıkışı bu süreci güçlendirdi ancak DEM Parti'de adaylık veto edildi. Parti yönetimindeki bazı isimler Başak Demirtaş'a karşı çıktı. DEM Parti ve Başak Demirtaş'ın açıklamalarında uyum ve koordinasyondan bahsediliyor ancak kulislerde bir yol ayrılığından bahsediliyor." ifadelerini kullandı.
KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK
Yeşiltaş sözlerine şu şekilde devam etti:
Seçim öncesi DEM Parti'de "bir ayrışma yok" mesajı verilmemesi için benzer açıklamalar yapıldı. DEM Parti İstanbul için aday isimlerin yakın zamanda açıklanacağını da duyurdu. DEM Parti kendi adayı ile seçime girme kararının arkasında duruyor. İBB adaylığı için şu anda Meral Danış Beştaş'ın isimi geçiyor. Parti tabanında karşılığı olduğu düşünülen Beştaş'ın Ankara'ya kaydırılma ihtimali var. Eski vekil Ali Kenanoğlu'nun isimi de gündeme geldi.
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada "Partimiz, yerel seçim çalışmaları kapsamında kent uzlaşısının sağlanamadığı Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarıyla halkın huzuruna çıkma kararı almış ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştır.
Tüm seçim bölgeleri arasında doğal olarak en fazla tartışılan yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu çerçevede partimiz de İstanbul'u özel olarak ele almış ve yetkili kurullarımızda kapsamlı tartışmalar yürütülmüştür.
İstanbul için aday adayı olarak ismi geçen tüm kıymetli arkadaşlarımızın varlığı ve irade beyanı partimize, tabanımıza güç ve moral vermiştir. Bu isimler arasında kamuoyunda en çok yol arkadaşımız Sevgili Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkmıştır. Yoldaşımız Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimize verdiği destek hiç kuşkusuz bize büyük bir güç katmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım'la sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Sevgili Başak Demirtaş'a katkılarından ötürü olanca güvenimizle teşekkür ediyor, sürecin bundan sonraki kısmında da destek sunmaya devam edeceğini biliyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimizin resmi açıklamaları dışında cereyan eden hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini ve hiçbir spekülasyona zemin sunulmamasını özellikle rica ediyoruz. Demokrasi mücadelesinden taviz vermeden, cezaevlerindeki ve sürgündeki tüm yoldaşlarımızla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
KANDİL'DEN EMİR GELDİ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasından Kandil çıktı. Demirtaş'ın PKK talimatı ile çekildiği Kandil'deki mağarasında açıklama yapan elebaşı Mustafa Karasu'nun sözleri ile bir kez daha tescillendi. Karasu DEM'e CHP'li yol haritası çizip ittifak yapılması gerektiğini savundu.
PKK ELEBAŞI: CHP İLE İTTİFAK ÇOK ÖNEMLİ
Genel seçimler öncesinde CHP ile ittifak yapılması gerektiğini belirten Karasu, yerel seçim öncesinde de ittifak açıklamasında bulundu. Karasu, DEM Parti'nin CHP ile ittifak yapmasının önemine dikkat çekerken, "Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" dedi.
Olmayan Kürt sorunu üzerinde tepinen PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP ile yapılacak ittifakla bu sorunun çözüleceğini dile getirdi;
Kürt sorunun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Bu bakımdan Kürtler uzun süredir, özellikle Apo'nun yaklaşımları, perspektifleri çerçevesinde her yerde, demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle, demokrasiden çıkarı olan toplumsal kesimlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifak kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım. Demokratik siyasetin gelişi, demokratikleşmenin gelişi böyle olacak. Demokratik güçlerle, sosyalistlerle ittifak yapılarak yine Türkiye'nin en dinamik iki demokratik gücünün Kürtlerin, Alevilerin ortak tutumuyla, mücadelesiyle, ittifakıyla demokrasi mücadelesi gelişecek.
KANDİL'DEN İTTİFAK TALİMATI!
DEM Parti'ye "CHP ile ittifakta elinizi sıkı tutun" talimatı veren PKK'lı Karasu, "İttifak konusunda, ortaklaşma konusunda herkes hassas olmalı. En fazla da tabii ki Kürt halkı olmalı. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle ortaklaşarak, ittifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"İTTİFAKI TIKADI, KÜRTLER BUNA KULAK VERMESİN"
Terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı 'adaylık' çıkışını değerlendiren elebaşı Mustafa Karasu, Demirtaş, CHP ve DEM içerisindeki bazı isimleri 'ittifakı tıkayan' olarak tescilleyip zılgıt çekti.
Karasu, "Bazı çevreler ittifakları tıkayabilir, ittifaklar şöyle böyle diyebilirler. Kürt halkı bunlara kulak vermemeli. İttifakları tukaka eden, ittifakları kötüleyen anlayışlar Kürt dostu değildir. Kürtlerin iyiliğin isteyenler değildir.Bu bakımdan Kürtler, demokratik siyasette, bu seçim sürecinde esas yaklaşımını demokrasinin gelişmesi ve demokratikleşme doğrultusunda geliştirmeli ve tutumlarını koymalı" şeklinde konuştu.
EŞİNİN ADAY OLMASINI İSTEMİŞTİ
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisiyle görüşmeye gelen avukatı ve parti yetkilileriyle görüşmede "DEM Parti hem bölgede hem de büyükşehirlerde olmak zorunda. Bu nedenle Büyükşehir için aday göstermemiz gerek. Başak Demirtaş'ı aday olarak öneriyorum her kesimden oy alabilecek, partinin oylarını yükseltecek bir aday" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.
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