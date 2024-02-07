Terör örgütleri sözcülerinin son skandalı! PKK’nın ANF’ına BirGün aboneliği... İşte CHP yandaşı tetikçilerin Türkiye düşmanlığı

FIRILDAKLAR 'BİRGÜN' ORTAYA DÖKÜLÜR

Fondaş BirGün gazetesinin, terör örgütü PKK'nın görüşlerini benimseyen sözde yayın organı ANF'a abonelik gerçeğini Ahaber.com.tr olarak bir kez daha dosya dosya ortaya döktük.