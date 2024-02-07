Terör örgütleri sözcülerinin son skandalı! PKK'nın ANF'ına BirGün aboneliği... İşte CHP yandaşı tetikçilerin Türkiye düşmanlığı
PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine desteklerine her fırsatta göstermekten geri kalmayan CHP yandaşı BirGün Gazetesi'nin skandalların ardı arkası kesilmiyor. PKK'nın propaganda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF ile iş birliği içerisinde bulunan BirGün Gazetesi aynı zamanda Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alıp, terör sözcülüğüne soyunuyor. Ahaber.com.tr Türkiye düşmanı kirli medya organının dosyasını tek tek ortaya döktü. İşte detaylar…
CHP yandaşı Cumhuriyet ve BirGün'ün Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröristlerin sözcülüğüne soyunduğu ortaya çıkmıştı.
PKK'nın propaganda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF ile iş birliği içerisinde bulunan CHP yandaşı BirGün Gazetesi'ndeki skandalları Ahaber.com.tr olarak dosya dosya ortaya çıkardık.
İşte BirGün Gazetesi'nin abonelik içerisinde bulunduğu, kazandığı her bir kuruşun PKK ve DHKP-C'ye gittiğinin belgeleri...
FIRILDAKLAR 'BİRGÜN' ORTAYA DÖKÜLÜR
Fondaş BirGün gazetesinin, terör örgütü PKK'nın görüşlerini benimseyen sözde yayın organı ANF'a abonelik gerçeğini Ahaber.com.tr olarak bir kez daha dosya dosya ortaya döktük.
İŞTE BİRGÜN'ÜN ABONE OLDUĞU TERÖR SÖZCÜSÜ ANF'IN SKANDAL ÖCALAN PAYLAŞIMI
PKK'nın en büyük destekçilerinden propagandanda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF'ın, skandal paylaşımlarının ardı arkasına kesmezken, BiRGün'ün bu terör ajansına yönelik aboneliği bulunuyor.
ŞEHİTLERİMİZE "ŞEHİT" BİLE DİYEMİYORLAR
Vatan evlatımız şehit olurken, Mehmetçik'lerimize şehit gibi diyemeyen BirGün'ün skanllarından bir kare daha...
Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) yaydığı "Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı" yalanını haberleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaşan Birgün, terörden yana duruşunu gözler önüne sermişti.
SİBEL BAHÇETEPE İSMİNE DİKKAT!
Cumhuriyet'te teröristlerin hakkını savunan haberlere imza atan sözde gazetecinin Sibel Bahçetepe olduğu görülüyor.
BİRGÜN'DE DE BENZER HABERLER!
Teröristlerin sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet gibi BirGün de benzer haberlere imza attı.
BİRGÜN'DEN TERÖRİSTLERE SAVUNMA
Terörist Emrah Yayla'nın BirGün Gazetesi'de defalarca haber olarak gündeme geldiği de ortaya çıkarken A Haber o gazete küpürlerine ulaştı. Yayla'nın mağdur olarak gösterildiği haberlerde teröristler resmen savunuldu.
TERÖRİSTİ SAVUNDULAR
BirGün başka bir haberinde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde olduğu süreçte haklarının ihlal edildiğini savunarak cezaevinde tekmil vermeye zorlandığı yazarak teröriste kucak açtı.
"DÖVÜLDÜ" DİYEREK SAVUNDULAR
Yine BirGün'deki haberde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde onlarca asker tarafından dövüldüğü iddia edilerek hain teröristin savunuculuğu yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 6 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...
- Uyurken zayıflatıyor! En etkili göbek eriten yoğurt kürü...
- 30 günde 10 kilo verdi! Instagram hesabından paylaştı! Can Yaman son hali şoke etti! "Çok zor bir dönemdi"
- 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gidilecek yerler listesi! Buraya gidenler bir daha ayrılmıyor
- 7 Kat Semanın SIRRI! Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece: Miraç... Hz. Muhammed'e (SAV) Miraç'ta verilen üç hediye
- Miraç Kandili'nde çekilecek ZİKİR VE TESBİHLER! 📿 Miraç Kandili'nde hangi tesbihler çekilir? Faziletli esmalar ve zikirler...
- Safir'in Feraye'si Özge Yağız'ın bir de annesini görün! Genç kızlara taş çıkarıyor! "Abla-kardeş gibisiniz"
- Kur'an-ı Kerim'de adı geçen binbir şifa deposu! Bereketin sembolü antioksidan ve OMEGA-5 kaynağı
- 4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...
- 258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!
- EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...
- Mevduat getirisiyle 1 ayda net 18.739 TL kazanç! Vadeli Şubat 2024 faiz oranları...