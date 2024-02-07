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Terör örgütleri sözcülerinin son skandalı! PKK'nın ANF'ına BirGün aboneliği... İşte CHP yandaşı tetikçilerin Türkiye düşmanlığı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Terör örgütleri sözcülerinin son skandalı! PKK’nın ANF’ına BirGün aboneliği... İşte CHP yandaşı tetikçilerin Türkiye düşmanlığı

PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine desteklerine her fırsatta göstermekten geri kalmayan CHP yandaşı BirGün Gazetesi'nin skandalların ardı arkası kesilmiyor. PKK'nın propaganda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF ile iş birliği içerisinde bulunan BirGün Gazetesi aynı zamanda Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alıp, terör sözcülüğüne soyunuyor. Ahaber.com.tr Türkiye düşmanı kirli medya organının dosyasını tek tek ortaya döktü. İşte detaylar…

CHP yandaşı Cumhuriyet ve BirGün'ün Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröristlerin sözcülüğüne soyunduğu ortaya çıkmıştı.

PKK'nın propaganda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF ile iş birliği içerisinde bulunan CHP yandaşı BirGün Gazetesi'ndeki skandalları Ahaber.com.tr olarak dosya dosya ortaya çıkardık.

İşte BirGün Gazetesi'nin abonelik içerisinde bulunduğu, kazandığı her bir kuruşun PKK ve DHKP-C'ye gittiğinin belgeleri...

FIRILDAKLAR 'BİRGÜN' ORTAYA DÖKÜLÜR

Fondaş BirGün gazetesinin, terör örgütü PKK'nın görüşlerini benimseyen sözde yayın organı ANF'a abonelik gerçeğini Ahaber.com.tr olarak bir kez daha dosya dosya ortaya döktük.

İŞTE BİRGÜN'ÜN ABONE OLDUĞU TERÖR SÖZCÜSÜ ANF'IN SKANDAL ÖCALAN PAYLAŞIMI

PKK'nın en büyük destekçilerinden propagandanda amaçlı kullandığı haber ajansı ANF'ın, skandal paylaşımlarının ardı arkasına kesmezken, BiRGün'ün bu terör ajansına yönelik aboneliği bulunuyor.

ŞEHİTLERİMİZE "ŞEHİT" BİLE DİYEMİYORLAR

Vatan evlatımız şehit olurken, Mehmetçik'lerimize şehit gibi diyemeyen BirGün'ün skanllarından bir kare daha...

Terör örgütü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) yaydığı "Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye başladı" yalanını haberleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaşan Birgün, terörden yana duruşunu gözler önüne sermişti.

SİBEL BAHÇETEPE İSMİNE DİKKAT!

Cumhuriyet'te teröristlerin hakkını savunan haberlere imza atan sözde gazetecinin Sibel Bahçetepe olduğu görülüyor.

BİRGÜN'DE DE BENZER HABERLER!

Teröristlerin sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet gibi BirGün de benzer haberlere imza attı.

BİRGÜN'DEN TERÖRİSTLERE SAVUNMA

Terörist Emrah Yayla'nın BirGün Gazetesi'de defalarca haber olarak gündeme geldiği de ortaya çıkarken A Haber o gazete küpürlerine ulaştı. Yayla'nın mağdur olarak gösterildiği haberlerde teröristler resmen savunuldu.

TERÖRİSTİ SAVUNDULAR

BirGün başka bir haberinde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde olduğu süreçte haklarının ihlal edildiğini savunarak cezaevinde tekmil vermeye zorlandığı yazarak teröriste kucak açtı.

"DÖVÜLDÜ" DİYEREK SAVUNDULAR

Yine BirGün'deki haberde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde onlarca asker tarafından dövüldüğü iddia edilerek hain teröristin savunuculuğu yapıldı.

Terör örgütü DHKP-C’nin medya ayağı kimler?
Teröristsever Cumhuriyet ve BirGün!

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