Terör örgütü DHKP-C’nin kirli medya ayağı: Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel’in skandalları! Özgür Özel’in teröriste ışık tutması...





ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI

Çağlayan'a saldırırken etkisiz hale getirilen teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı. Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.



BİRGÜN'DEN DE AYNI DESTEK

Öte yandan BirGün'de de benzer haberlerin yer aldığı görüldü. Teröristlere ve yandaşlarına kucak açan BirGün ve Cumhuriyet'in resmi ilan almaları da dikkat çekiyor.

Terör örgütlerinin bülteni gibi yayın yapan ve gazete olduğu iddia edilen Birgün, polislere ateş açarak 4 polisi yaralayan ve çatışmada öldürülen MLKP'li kızıl teröristlerin "infaz" edildiğini yazdı.

Fondaş medya Birgün'ün, haberinde terör örgütü DHKP-C'nin bürosu gibi çalışan Ezilenlerin Hukuk Bürosu'ndan bir avukatın demeçlerine yer vermesi dikkat çekti.