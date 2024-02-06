Terör örgütü DHKP-C'nin kirli medya ayağı: Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel'in skandalları! Özgür Özel'in teröriste ışık tutması...
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'nın DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını açıkladı. Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel gibi sözde medya yayınlarının DHKP/C terör örgütüne verdiği destekleri A Haber dosyalarla ortaya çıkardı. İşte CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin ülkemizi bölmeye çalışan hainlere verdiği destekler...
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hain saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 kişi şehit oldu.
SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.
Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.
ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI
Çağlayan'a saldırırken etkisiz hale getirilen teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı. Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.
BİRGÜN'DEN DE AYNI DESTEK
Öte yandan BirGün'de de benzer haberlerin yer aldığı görüldü. Teröristlere ve yandaşlarına kucak açan BirGün ve Cumhuriyet'in resmi ilan almaları da dikkat çekiyor.
Terör örgütlerinin bülteni gibi yayın yapan ve gazete olduğu iddia edilen Birgün, polislere ateş açarak 4 polisi yaralayan ve çatışmada öldürülen MLKP'li kızıl teröristlerin "infaz" edildiğini yazdı.
Fondaş medya Birgün'ün, haberinde terör örgütü DHKP-C'nin bürosu gibi çalışan Ezilenlerin Hukuk Bürosu'ndan bir avukatın demeçlerine yer vermesi dikkat çekti.
TERÖRİSTSEVER BİRGÜN!
MLKP'li teröristleri aklama çabasındaki haberine "İnfaz doğrulandı" başlığını atan Birgün, 4 polisi yaralayan ve çıkan çatışmada öldürülen teröristlerin ön otopsi raporunun içeriğine yer verdi.
FONDAŞ EVRENSEL'DEN SKANDAL İFADELER
Terör ile mücadele konusunda zor günlerden geçtiğimiz günlerde terör destekçilerinin skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
Terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi çalışan Evrensel bu kez DHKP-C'li teröristlere sahip çıktı.
ASKERLERİMİZİ ŞEHİT EDEN DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLER İÇİN GERİLLA DEDİLER
Tunceli'den gelen şehit haberi ile yüreklerimiz dağlanmışken Evrensel isimli fonda medya askerlerimizi kalleşçe şehit eden DHKP-C'li teröristler için 'Gerilla' ifadesini kullandı.
Skandal sadece bununla da sınırlı değil. Evresel'in 'haberi'nde kalleş saldırıda şehit düşen askerlerimiz için 'Şehit' ifadesinin yerine 'hayatlarını kaybettiler' ifadesinin kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.
CHP YANDAŞI CUMHURİYETE MEKTUP
Tüm yaşananların gölgesinde Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröris Pınar Birkoç'un CHP yandaşı Cumhuriyet'e mektup gönderdiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet'te 2018 yılında yayınlanan haberde "Pınar Birkoç, gazetemize yazdığı mektubunda cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti." ifadeleri yer aldı.
TERÖRİSTE KÖŞE YAZARLIĞI VERMİŞ GİBİLER
Cumhuriyet Gazetesi'nde adeta köşe yazarlığı yapan terörist Pınar Birkoç'un bir mektubu daha CHP medyasında yer aldı. "Nerede adalet" isimli mektup yine Sibel Bahçetepe imzasıyla yayınlandı.
A HABER GÜNDEME GETİRDİ CUMHURİYET HABERLERİ KALDIRDI
A Haber'in gündeme getirdiği haber sonrası CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi terörist Pınar Birkoç'a ait tüm haberlerini kaldırdı. Kaldırılan haberlere tıklayan kullanıcılar gazetenin ana sayfasına yönlendirildi.
KUPÜRLERE A HABER ULAŞTI
CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi bu haberleri nedeniyle sosyal medyada büyük tepki toplarken internet sitesinden teröristleri savunduğu haberleri kaldırdı.
Olaydan bu şekilde sıyrılmayı planlanan CHP yandaşlarının sildiği haberlerin gazete kupürlerine A Haber ulaştı.
SİBEL BAHÇETEPE İSMİNE DİKKAT!
Cumhuriyet'te teröristlerle teması kuran Sibel Bahçetepe olduğu ve Bahçetepe'nin şuanda BirGün Gazete'sinde çalıştığı öğrenildi.
DEVLETTEN RESMİ İLAN ALIP TERÖRİSTLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTILAR
Teröristlere ve yandaşlarına kucak açan CHP yandaşı BirGün ve Cumhuriyet'in Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alıp, terör sözcülüğüne soyunmaları tepki topluyor.
SEZGİN TANRIKULU TERÖRİSTLER İÇİN "HAK" ARAYIŞINDA!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da 2017'de terörist Emrah Yayla'yı Meclis'e taşıdığı öğrenildi. CHP ve DEM yandaşı yayınlar yapan bianet'te 2017'de yayınlanan bir habere göre Sezgin Tanrıkulu Emrah Yayla'nın işkence gördüğünü iddia ederek dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorular yöneltti.
DEM PARTİ'DEN DE DESTEK: TBMM'YE ÖNERİ VERMİŞLER!
PKK'nın siyasi ayağı DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da Çağlayan Adliyesi'ne saldıran Pınar Birkoç ve Emrah Yayla için Adalet Bakanlığı'na defalarca kez sorular yönelterek teröristlerin sözcülüklerine soyunduğu ortaya çıktı.
Teröristi savunan Gergerlioğlu'nun yaptığı bir paylaşımda "Cezaevlerine gel de zindan deme bunlar insani mi? Mahpuslar robot mu?" diyerek Adalet Bakanlığını hedef aldığı görüldü.
Gergerlioğlu'nun bir başka paylaşımda ise dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e soru sorarak terörist Pınar Birkoç'u savunduğu ortaya çıktı.
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI
Her fırsatta Türkiye karşıtı duruş sergileyen terör destekçisi Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığını yaptığı Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın da Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'yı savunduğu ortaya çıktı.
DHKP-C'Lİ TERÖRİST BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI
DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 14. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI
Diğer yandan teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı.
Çağlayan adliyesine de plastik kelepçe ve bomba düzeneği ile girmeye çalıştığı öne sürülen Emrah Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.
BİRGÜN'DEN TERÖRİSTLERE SAVUNMA
Terörist Emrah Yayla'nın BirGün Gazetesi'de defalarca haber olarak gündeme geldiği de ortaya çıkarken A Haber o gazete küpürlerine ulaştı. Yayla'nın mağdur olarak gösterildiği haberlerde teröristler resmen savunuldu.
TERÖRİSTİ SAVUNDULAR
BirGün başka bir haberinde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde olduğu süreçte haklarının ihlal edildiğini savunarak cezaevinde tekmil vermeye zorlandığı yazarak teröriste kucak açtı.
"DÖVÜLDÜ" DİYEREK SAVUNDULAR
Yine BirGün'deki haberde terörist Emrah Yayla'nın cezaevinde onlarca asker tarafından dövüldüğü iddia edilerek hain teröristin savunuculuğu yapıldı.
CHP ESKİ İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU
Devlete seri katil diyen, polislerimize hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terörist DHKP-C'ye destek veren isimlerin başında geliyor.
Kaftancıoğlu, Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit eden, DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde eylemde ölen avukat Ebru Timtik'in anmasına katılarak saygı duruşunda bulunmuştu.
DHKP-C'NİN TALİMATIYLA ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADILAR
Grup Yorum sadece bir müzik grubu değil. Terör örgütü DHKP-C'nin terör işlerini öven, polisleri şehit eden teröristler adına müzik yapan, insanlık dışı bir eylem olan ölüm oruçlarını kutsayan ve üzerine marşlar yazan bir grup.
GRUP YORUM SÖZLERİ ÖRGÜT KARARGAHINA ONAYLATIYOR
DHKP-C terör örgütü kontrolünde olduğu bilinen Grup Yorum isimli sözde müzik topluluğunun yazdıkları şarkı sözlerini bile örgütün Avrupa'daki karargâhına onaylattığı ortaya çıktı. Örgütün İstanbul'daki merkezinde ele geçirilen örgütsel yazışmalarda, yalnız şarkı sözlerinin değil, çıkarılacak albümlerdeki bazı ayrıntıların dahi örgüt yönetiminin onayına sunulduğu belirlendi.
CHP'NİN ÖZEL'İ TERÖRE IŞIK TUTTU
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından Grup Yorum'dan Helin Bölek'in ölümü üzerine paylaşım yaptı.
Özel, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir." açıklamasını yaptı.
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