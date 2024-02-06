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Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına saldırı! Ölü ve yaralılar var! İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama...

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Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Çağlayan Adliyesi’nde polis noktasına saldırı! Ölü ve yaralılar var! İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan açıklama...

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıkarken 2 saldırgan öldürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İlk bilgilere göre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.

2 SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

2 polis yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.

BAKAN YERLİKAYA: 3'Ü POLİS 5 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.

İŞTE SALDIRI ANI

SALDIRIYI DHKP/C DÜZENLEDİ

İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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