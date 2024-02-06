Çağlayan Adliyesi’nde polis noktasına saldırı! Ölü ve yaralılar var! İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan açıklama...

BAKAN YERLİKAYA: 3'Ü POLİS 5 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.

İŞTE SALDIRI ANI

SALDIRIYI DHKP/C DÜZENLEDİ

İçişileri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.