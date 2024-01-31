CHP için İzmir'de "kıyamet" kopuyor! Bayraklı Belediye Başkanı'ndan Özel ağır salvolar: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere tasfiye

Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkez'i, sağcısını, solcusunu bir arada tutabilmesidir. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan şey toplumsal barış. Toplumsal barışın mimarına oy verdim ben. İkincisi sayın vekile şunu söyledim. 'Ben siyasiyim. Ben mahallede seçimi alırken, ilçede seçimi alırken, ilde seçimi alırken delegelere Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim diye söz verdim.' Kurultay delegeliği aldığınız bu iradeyi yukarıda yansıtma işidir. Bir oyda kalsa orada, ben aşağıdan aldığım yetkiyi gelip burada değiştirmem. İkinci turda seçimin kaybedildiğini ben de biliyorum. Partimizle ilgili kaygı duyuyoruz. Aldığımız telefonlar, sivil toplumlardan, derneklerden, muhtarlardan aldığımız cümleler bizleri rahatsız ediyor. Ama bir haksızlık olsa da bir usul yöntemi hatası olsa da, farklı bir yönetim anlayışı olsa da biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi'yle olan bağımız sıradan bir bağı değil" diye konuştu.



"HESAP GÜNÜ, BU İŞLER BİTTİKTEN SONRADIR"

Sandal, "Bizden başka bir tavır bekleyen, partinin aleyhinde çalışmayı bekleyen, partiden kopmayı bekleyen arkadaşların tamamı gaflet ve dalalet içerisindedir. Bizim bu partide olma meselemiz makam mevki meselesi değildir. Üzerimize düşen görev, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emin ellerde yeniden şekillenme sürecidir. Bu dağınıklığı, bu küskünlüğü, bu kırgınlığı bitirebilecek iradeyi yeniden ortaya koymaktır. Bugün bütün Cumhuriyet Halk Partililer, İzmir Büyükşehir dahil, 30 ilçemizde üzerine düşen görevlerini son noktaya kadar yerine getirmek durumundadırlar. Hesap günü bugün değildir. Hesap günü, bu işler bittikten sonradır. O gün oturacağız bir daha konuşacağız. Hiç kimsenin bu ülkenin umudu olan bir süreci sekteye uğratmaya hakkı yok. Kemal Bey'e oy verdi diye belediye başkanlarını çizmek, yok saymak, bu parti adına yapılacak en son şeydir. Ama buna cevap hakkımız bugün için saklı kalacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim, pişman değilim. Bu gün de olsa yine oy veririm. Kemal Bey beş benzemesi bir arada tutan lider, bugün biz beş parçaya bölünmüş durumdayız. Bayraklı'da üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.



"KORKUNUN ECELE FAYDASI OLAMAZ"

Seçim sonrası yaşanabilecek gelişmelere yönelik kendisine yöneltilen soruya cevap veren Başkan Sandal, "Bugün üzerimize düşen başka bir mesele, bu mesele bittikten sonra bu sorunu tekrar tekrar gözden geçireceğiz. Birileri 1 Nisan kaygısıyla belediye başkanlarını çizmiş olabilirler, bu siyaseten doğru olabilir ama korkunun ecele faydası olamaz" ifadelerini kullandı.