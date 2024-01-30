CHP yandaşlarını umutsuzluk sardı! Uğur Dündar bile isyan etti: Ah şanssız İzmir...
CHP içinde yaşanan aday belirleme kaosunda her gün yeni bir perde açılırken, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu baskısı yüzünden aylardır açıklayamadığı İzmir adayı sonunda belli oldu. CHP'de Tunç Soyer'in üzeri çizilirken Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Diğer yandan Çiğli'de Uygar Yıldırım'ın aday gösterilmesinin ardından CHP'liler ilçe binası önünde durumu protesto etti. CHP yandaşlığıyla tanınan Uğur Dündar adayların belli olmasının ardından yaptığı paylaşımda CHP yönetimine tepki gösterirken "Belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir’i kaybetmek için elinden geleni yapıyor. Ah şanssız İzmir..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
ADAY BİR TÜRLÜ AÇIKLANAMADI
Partide Ekrem İmamoğlu baskısı altında genel başkanlık yapmaya çalışan ve eş genel başkan konumuna düşen Özgür Özel en kritik bölgelerde bile aday açıklama konusunda adım atamadı. Bunun en büyük nedeni ise Ekrem İmamoğlu'nun kendisine uyguladığı aday belirleme baskısı...
TUNÇ SOYER'İN ÜZERİ ÇİZİLDİ
Tartışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerin başında İzmir geliyordu. Özellikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Tunç Soyer'in aday gösterilmesini istiyordu.
CHP'de özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle gündeme gelen Tunç Soyer CHP yönetimi tarafından aday gösterilmezken yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.
PARTİLİLERDEN PROTESTO
Bu gelişmelerin ardından CHP İzmir'de yeni bir kriz daha patlak verdi. PM toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra 30 ilçe belediye başkan adayı da belirlendi. Çiğli ilçesinde ise Uygar Yıldırım aday gösterildi.
CHP'nin Çiğli'de Yıldırım'ı aday göstermesine tepki gösteren partililer, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplandı.
"İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ"
Partililer adına açıklama yapan CHP Çiğli önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Baransel Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz. Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Çiğli işçi kenti, emekçi kenti. Çiğli zor hayat şartlarına sahip olan bir ilçedir. Burada ithal aday istemiyoruz. Burada çocuk başkan istemiyoruz. Bizim burada daha iyi, daha belediye tecrübesi olan, kendini bilen, vatandaşın ve partililerin tanıdığı bir başkan istiyoruz."
İMAMOĞLU'YLA ANLAŞAMADI
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş ise CHP yönetiminin İzmir tercihine ilişkin "Tunç Soyer, başta değişime sıcak bakıyordu fakat değişim konusunda İmamoğlu ile anlaşamadı. Kongre ve Kurul'da da karşı karşıya geldiler bu nedenle. Sonrasında ise Tunç Soyer İzmir'in günah keçisi ilan edildi." ifadelerini kullandı.
CHP İZMİR'İ KAYBETMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR
CHP'de yaşanan adaylık kaosuna yönelik paylaşım yapan CHP yandaşı Uğur Dündar CHP yönetimine tepki gösterdi.
Dündar paylaşımında "Belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor! Ah şanssız İzmir... Oysa sen her şeyin en güzeline lâyıksın..." ifadelerini kullandı.
İZMİR ÇOK ŞANSSIZ
Ege'nin incisi İzmir'de proje üretilememesi ve sorunlarla boğuşması CHP yandaşı Uğur Dündar'ın tepkisine neden olmuştu. Dündar Aralık ayında yaptığı açıklama "İzmir maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir" şeklinde konuşmuştu.
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