CHP'li İzmir yangın yeri! Çiğli'de partililer isyan ateşini yaktı: Çocuk başkan istemiyoruz
Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde CHP'ye "emanetçi" başkanlık yapan Özgür Özel, İzmir'de büyük bir yangını körükledi. Mevcut Başkan Tunç Soyer'in yerine İzmir Büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Tunç Soyer'in üzerinin çizilmesi sonrası eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bazıları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterirken, Çiğli'de yeni bir kriz patlak verdi. CHP'nin Çiğli'de Uygar Yıldırım'ı aday göstermesine tepki gösteren partililer, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplandı. "Biz Çiğli’de ithal aday istemiyoruz." açıklaması yapan partililer, "Ağbaba elini Çiğli’den çek" sloganları attı.
CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın ardından sular bir türlü durulmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalarak "eş başkan" konumuna düşen, eleştirilerin odağındaki isim olan Özgür Özel, en kritik bölgelerde adayları açıklayamadı. Bunun en önemli sebebi ise İmamoğlu'nun baskısı...
İZMİR ADAYI AÇIKLANDI, TUNÇ SOYER'İN ÜZERİ ÇİZİLDİ
Tartışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerin başında İzmir geliyordu. Özellikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Tunç Soyer'in aday gösterilmesini istiyordu.
Eren Erdem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Tunç Soyer'in aday gösterilmesi yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu. Ancak CHP yönetimi, mevcut başkan Tunç Soyer'in aday göstermedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.
YENİ KRİZ PATLAK VERDİ! PARTİLİLER ÇİĞLİ ADAYINI PROTESTO ETTİ
Bu gelişmelerin ardından CHP İzmir'de yeni bir kriz daha patlak verdi. PM toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra 30 ilçe belediye başkan adayı da belirlendi. Çiğli ilçesinde ise Uygar Yıldırım aday gösterildi.
CHP'nin Çiğli'de Yıldırım'ı aday göstermesine tepki gösteren partililer, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplandı.
"İTHAL ADAY İSTEMİYORUZ"
Partililer adına açıklama yapan CHP Çiğli önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Baransel Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Biz Çiğli'de ithal aday istemiyoruz. Çiğli Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Çiğli işçi kenti, emekçi kenti. Çiğli zor hayat şartlarına sahip olan bir ilçedir. Burada ithal aday istemiyoruz. Burada çocuk başkan istemiyoruz. Bizim burada daha iyi, daha belediye tecrübesi olan, kendini bilen, vatandaşın ve partililerin tanıdığı bir başkan istiyoruz."
Partilileri açıklamanın ardından "Ağbaba elini Çiğli'den çek" sloganları attı.
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- CHP'li İzmir yangın yeri! Çiğli'de partililer isyan ateşini yaktı: Çocuk başkan istemiyoruz
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