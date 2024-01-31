CHP’de İzmir sonrası şimdi de Çankaya krizi! İmamoğlu’ndan Özel’e Buğra Gökçe baskısı! Kılıçdaroğlu da devrede...

İMAMOĞLU EKİBİ TEPKİLİ

'Cemil Tugay' kararına başta Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat olmak üzere bir çok ismin sert tepki gösterdiği iddia edildi. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi.

İZMİR SONRASI SIRA ÇANKAYA KRİZİNDE

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler CHP'nin bir türlü belirleyemediği Çankaya adayına çevrildi.