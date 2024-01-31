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CHP'de İzmir sonrası şimdi de Çankaya krizi! İmamoğlu'ndan Özel'e Buğra Gökçe baskısı! Kılıçdaroğlu da devrede...

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Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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CHP’de İzmir sonrası şimdi de Çankaya krizi! İmamoğlu’ndan Özel’e Buğra Gökçe baskısı! Kılıçdaroğlu da devrede...

CHP'de yerel seçimler öncesi İzmir'de yaşanan aday krizi Cemil Tugay'ın aday gösterilmesinin ardından daha da ateşlendi. Özgür Özel İmamoğlu'nun istediği Buğra Gökçe'yi aday yapmayıp üzerine "Listeyi ben çalıştım" diyerek mesaj gönderirken İmamoğlu yeniden Özel'e Buğra Gökçe talebiyle gitti. Gökçe'yi İzmir'den aday yapamayan İmamoğlu "Bari Çankaya'dan aday olsun" diyerek Özel'den istekte bulundu. Özgür Özel ise Çankara'ya avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yapmak isterken Kılıçdaroğlu da Alper Taşdelen için lobi çalışmalarını sürdürüyor.

CHP'de yerel seçimler önce projeler açıklanması gereken süreçte partide yaşanan iç hesaplaşma ve kaos dinmek bilmiyor.

SOYER ADAY GÖSTERİLMEDİ

Binbir kaos, kavga ve entrika sonrası İzmir adayı Cemil Tugay olarak açıklanırken; kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tunç Soyer'in üzeri çizildi.

Gelişmeye müteakip Soyer, "Yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"LİSTEYİ BİZZAT BEN ÇALIŞTIM"

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi İzmir'den aday yapmak istediği, İzmir'in ilçelerini de kendisinin belirlemek için kolları sıvadığı kulislerde çokça konuşuldu.

Cemil Tugay'ı İzmir adayı olarak açıklayıp, "Listeyi bizzat ben çalıştım" diyen Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na "Genel Başkan benim, listeyi ben belirlerim" mesajını göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU DEVRE DIŞI MI?

CHP Parti Meclisi'nde (PM) belirlenen İzmir listesine ilişkin parti kulislerinde, "Özgür Özel İzmir listesini kendi belirledi. Ekrem İmamoğlu, İzmir'de devre dışı bırakıldı" yorumları yapılıyor.

DEĞİŞİM FİYASKOSU

İzmir adaylarına ilişkin parti kulislerinde, "Özgür Özel İzmir'i kendisi, kendi MYK'sı ile belirledi. İmamoğlu'na dokundurtmadı. İmamoğlu İzmir'de devre dışı bırakıldı. Kılıçdaroğlu ekibi tasfiye edildi" yorumları yapıldı.

CHP'li bir milletvekili ise "İzmir'de adaylar ilgi yaratmadı. Özgür Bey'in değişimi tam bir fiyasko çıktı" iddiasını dile getirdi.

İMAMOĞLU EKİBİ TEPKİLİ

'Cemil Tugay' kararına başta Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat olmak üzere bir çok ismin sert tepki gösterdiği iddia edildi. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi.

İZMİR SONRASI SIRA ÇANKAYA KRİZİNDE

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler CHP'nin bir türlü belirleyemediği Çankaya adayına çevrildi.

İMAMOĞLU BASTIRIYOR

Özgür Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i aday yapmak istiyor. Ekrem İmamoğlu önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.

BUĞRA GÖKÇE DAYATMASI

tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında ise "Buğra Gökce Çankaya'nın adayı olabilir. İmamoğlu'nun bunun için bastırdığı söyleniyor" kulis bilgisi paylaşıldı.

KILIÇDAROĞLU DA İŞİN İÇİNDE

CHP, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da boş durmadığı Çankaya adayı için lobi faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

Kurultay sürecinde kendisine destek veren belediye başkanlarının tek tek tasfiye edilmesinden rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun, Alper Taşdelen ile sık sık temas halinde olduğu, Taşdelen'in yeniden aday gösterilmesi için çalıştığı öne sürüldü.

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