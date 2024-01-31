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"Emanetçi başkan" Özel soluğu "devrik lider" Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı: Başkanım beni İmamoğlu'ndan kurtarın

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Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Emanetçi başkan Özel soluğu devrik lider Kılıçdaroğlu’nun yanında aldı: Başkanım beni İmamoğlu’ndan kurtarın

Ekrem İmamoğlu'nun açık desteği ile 13 yıllık CHP'nin Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "indiren" Özgür Özel soluğu yine "devrik liderin" yanında aldı. İmamoğlu'nun tahakkümü altında "emanetçi başkan" sıfatıyla isimlenen Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede "Başkanım beni bu adamdan kurtarın" dediği iddia edildi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever'in iddiaları, parti cenahı tarafından henüz yalanlanmadı.

CHP, bir seçime daha krizle gidiyor. Büyük umutlarla değişime giden partide gizli koltuk sevdası, partiyi adeta çıkmaza sürüklüyor.

13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine gelen Özgür Özel, şimdilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile anlaşmazlıklar yaşıyor.

Partide bir yandan seçim hazırlığı sürerken, bir yandan da Özel-İmamoğlu arasındaki krizler gün yüzüne çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU-ÖZEL GÖRÜŞMESİNDE KONU 'İMAMOĞLU'

İkili arasındaki durumu özetleyen bir olay da yeni yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde baş başa yenen yemekte, parti içerisindeki son durum ve yerel seçimler ele alındı.

Ancak bununla da kalmadı.

"ÖZGÜR BEY GENEL BAŞKANLIĞINI ELDE EDEMEDEN SÜRESİ DOLACAK"

Gazeteci Enver Aysever, kendi hesabında yaptığı canlı yayında, iki liderin görüşmesindeki bir detayı paylaştı.

Aysever, şu ifadeleri kullandı:

Ekrem Bey ile Özgür Bey'in Tunç Bey'in ismini çizdiğini ben çoktandır biliyorum. Ekrem Bey'in şöyle bir durumu var. Maalesef Özgür Bey kendi genel başkanlığını elde edemeden genel başkanlık süresi dolacak. Ekrem Bey talimat veriyor. Tartışma çıktığı zaman da bu iş çözülemiyor. Neticede Ekrem Bey'in dediği oluyor.

"GENEL BAŞKANIM LÜTFEN BENİ BU ADAMDAN KURTARIN"

Bildiğim, emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, 'Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.' Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek… İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor.

'KUKLA GENEL BAŞKAN'

Bilindiği üzere genel seçim sonrası CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için değişim fitilini ateşleyen ilk isim Ekrem İmamoğlu oldu.

Baba-oğul mesajı verseler de arka plandaki anlaşmazlıklar sık sık basına yansıdı. Öyle ki İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı kurultayda Özel'e destek verdi.

Bu süreçte delegelere İBB'nin kaynaklarını akıtan İmamoğlu'nun, iPhone 15 dahi hediye ettiği ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun büyük bir desteği ile göreve gelen Özgür Özel için, "Kukla Genel Başkan" ifadeleri dahi kullanılmaya başlandı.

Şimdilerde ise yerel seçimler için adaylar belirlenirken İmamoğlu, bir kez daha etkinliğini ortaya koyarak Özel'in yetkilerine engel oluyor.

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