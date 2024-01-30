Özgür Özel'den İzmir üzerinden İmamoğlu'na gözdağı! CHP'deki aday kaosunda yeni perde! İzmir'in rövanşında nereyi isteyecek?
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un ilçe adaylarını belirlemenin yanında farklı illerin adaylarına yönelik sürece de dahil olmayı deniyor. Nitekim iki isim arasında gerginliğe neden olan bu durum İzmir adayının belirlenme sürecinde zirve yaptı. İmamoğlu İzmir konusunda Buğra Gökçe ismini öne sürerken, Özgür Özel aday olarak gösterilen Cemil Tugay ismini istediğini belirtti. Sonrasında yaşanan gerilimli sürecin kazananı "Tavşan başkan" lakabıyla tanınan Özgür Özel oldu. Adayın belirlenmesinin ardından konuşan Özel "Listenin tamamını bizzat çalıştım" sözleriyle de İmamoğlu'na göndermede bulundu. İşte detaylar...
CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'nun verdiği destekle Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, İmamoğlu'nun gölgesi ve baskısı altında genel başkanlık yapmaya çalışıyor.
Bu konuda Özgür Özel'e baskı yapan İmamoğlu bazı bölgelerde kendi istediği isimlerin aday gösterilmesini sağladı.
TUNÇ SOYER'E BAY KEMAL DESTEĞİ
Ancak CHP'lilerin en merak ettiği konu ise İzmir adayının kim olacağıydı. Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM Parti'nin desteğini alarak yoluna devam etmek istedi.
ÖZEL İLE İMAMOĞLU ARASINDA İZMİR SAVAŞI
İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu.
TAVŞAN KAFAYI ÇIKARDI
Bu çekişmeler ışığında CHP İzmir adayını açıklarken Özgür Özel'in istediği Cemil Tugay aday gösterildi. Bu durum "tavşan başkan" olarak tanınan Özel'in, İmamoğlu'na karşı başkaldırdığı şeklinde yorumlandı.
"LİSTENİN TAMAMINI BİZZAT ÇALIŞTIM"
İzmir adayını belirleyerek İmamoğlu'na gözdağı veren Özgür Özel fondaş Halk TV'ye yaptığı açıklamada "Listenin tamamını bizzat çalıştım. 15 gündür bu konuda çalışıyorum" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na bir mesaj daha gönderdi.
İKİ İSİM ARASINA KARA KEDİ GİRDİ
İkili arasına kara kedi girerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini deviren isim olarak gördüğü İmamoğlu'na yönelik Özel'i yanına çekmeye çalıştığı biliniyor.
İMAMOĞLU'NDAN KURTULMA ÇABASI
İmamoğlu'yla geçtiğimiz günlerde bir cenaze töreninde bir araya gelen Kılıçdaroğlu soğuk tavırlarıyla dikkat çekerken Özgür Özel'in İmamoğlu'ndan kurtulması konusunda yanına çekmeye çalışıyor.
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