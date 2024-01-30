Özgür Özel’den İzmir üzerinden İmamoğlu’na gözdağı! CHP’deki aday kaosunda yeni perde! İzmir’in rövanşında nereyi isteyecek?

Bu konuda Özgür Özel'e baskı yapan İmamoğlu bazı bölgelerde kendi istediği isimlerin aday gösterilmesini sağladı.

TUNÇ SOYER'E BAY KEMAL DESTEĞİ

Ancak CHP'lilerin en merak ettiği konu ise İzmir adayının kim olacağıydı. Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM Parti'nin desteğini alarak yoluna devam etmek istedi.