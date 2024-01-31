İBB adayı Murat Kurum’dan kadınlara büyük müjde: Geri ödemesiz olarak 100 bin TL verilecek

Cumhur İttifakı Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar'ı adaylığından dolayı tebrik ederek, şimdiki başkan Atila Aydıner'den alacağı bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağına inandığını belirten Kurum, "Evi yuva yapan nasıl kadınsa, toprağı vatan yapan da kadınlardır." ifadesini kullandı.

Kurum, "Bizim medeniyetimiz tam 15 asırdır, kadının varlığını sınırlı tutan toplumların aksine tarihin her döneminde kadınlarımızı sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezine koymuştur. Bugün de sizlerin İstanbul sevdasıyla, Türkiye sevdasıyla ortaya koyduğunuz desteklerinizi, hayır dualarınızı emin olun her an yanımızda hissediyoruz. Ben bu duruşunuzdan, özverinizden, samimiyetinizden dolayı her birinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİ AK PARTİ'DİR"

Hep birlikte büyük bir davanın mensupları olduklarını anlatan Murat Kurum, şöyle devam etti: "Nedir o dava? Halka hizmeti Hakk'a hizmet gören, büyük ve güçlü Türkiye davasıdır, Türkiye'yi inşa etme davasıdır. İşte liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu anlayışla 94 yılında büyük bir yürüyüşe başladı. 'Söz milletindir.' diyerek çıktığı bu yolda Türkiye'nin en büyük ailesini kurdu. İşte o aile AK Parti'dir. AK Parti milleti kucaklayan, hiçbir ayrım gözetmeyen, inancı, kültürü, değerleri ne olursa olsun herkesi kucaklayan 'Ben bu milletin ferdiyim ve geleceğe güvenle yürümek istiyorum.' diyen herkesin partisi oldu."

Kadınların hayatın her alanındaki özverisine de dikkati çeken Kurum, emekleri asla ödenemeyecek kadınların, annelerin, açıkladıkları İstanbul vizyonuyla hizmetkarı, yol arkadaşı, dert ortağı olacaklarını söyledi.