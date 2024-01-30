AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor! Başkan Erdoğan’ın zafer stratejisi hazır: Gerçek belediyecilik ve kentsel dönüşüm

HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİYLE İLGİLİ VAATLER SIRALANDI

"Sosyal belediyecilik" ve "kültür üreten şehirler" gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor.