30 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor! Başkan Erdoğan'ın zafer stratejisi hazır: Gerçek belediyecilik ve kentsel dönüşüm

AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor! Başkan Erdoğan'ın zafer stratejisi hazır: Gerçek belediyecilik ve kentsel dönüşüm

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2024 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
ABONE OL
AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor! Başkan Erdoğan’ın zafer stratejisi hazır: Gerçek belediyecilik ve kentsel dönüşüm

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim beyannamesini genel merkez yerleşkesindeki yeni konferans salonunda bugün kamuoyuyla paylaşacak. “Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik” adıyla hazırlanan beyannamede, kentsel dönüşüm vurgusu ön planda olacak.

AK Parti'de adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı beyannamede, "gerçek belediyecilik" vurgusu yapılacak.

Beyannamenin açıklanacağı toplantı AK Parti Genel Merkezi'nin yeni ek binasında gerçekleşecek.

AK Parti'nin beyannamesi, "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" temasıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyanname, 200 sayfadan oluşuyor.

Beyannamede, partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. AK Parti'nin seçim beyannamesinde afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.

HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİYLE İLGİLİ VAATLER SIRALANDI

"Sosyal belediyecilik" ve "kültür üreten şehirler" gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI DA BEYANNAMEDE

Beyannamede, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak.

MAHALLE KREŞLERİYLE ANNELERİN TALEPLERİ KARŞILANACAK

AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri... Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.

AK Parti’nin seçim beyannamesi için geri sayım! AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ İÇİN GERİ SAYIM!
31 Mart’ta hizmet belediyeciliği yükselecek "31 MART'TA HİZMET BELEDİYECİLİĞİ YÜKSELECEK"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA