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AK Parti'nin Eskişehir ilçe adayları tanıtım toplantısı | Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak

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Giriş Tarihi: 28.01.2024 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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AK Parti’nin Eskişehir ilçe adayları tanıtım toplantısı | Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Eskişehir'in ilçe belediye başkan adayları da bugün belli oluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adayları açıklamak üzere kente gelecek.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nebi Hatipoğlu açıklanmıştı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

ESKİŞEHİR'İ ÖNEMSİYORUZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN NASIL 31 MART'A HAZIRLANDIĞINI GÖSTERECEĞİZ
"Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz." şeklinde konuştu.

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