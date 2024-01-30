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Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'da HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan’da HÖH Partisi Lideri Mustafa Karadayı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ziyaretinin ardından geldiği Bulgaristan’da temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisindeki genel başkanlık görevini devretmek üzere olan Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, başkent Sofya'daki Türkiye Büyükelçiliğinin resmi konutunda HÖH Partisi Genel Başkanlığından geçtiğimiz sene kasım ayında istifa eden Mustafa Karadayı ile bir araya geldi. Mustafa Karadayı, Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu HÖH Partisi'nin 2016 yılından bu yana genel başkanlık görevini yürütüyordu.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Hakan Fidan, Sofya'ya varışında, Hak ve Özgürlükler Hareketi'ndeki genel başkanlık görevini devretmek üzere olan Milletvekili Mustafa Karadayı ile Büyükelçiliğimizin Resmi Konutu'nda bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Fidan ile Karadayı'nın fotoğrafına yer verildi.

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