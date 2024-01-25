ABD’den Türkiye’ye F16 satışı adımı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili bir adım gerçekleşti. Biden yönetimi ABD yönetimine Türkiye’ye 50 milyar dolarlık F-16 satışının onaylanması çağrısından bulunan bir mektup gönderdi. Uzman isimler konuya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Peki Türkiye’yi nasıl bir süreç bekliyor? Yeni F16'lar Türkiye'ye gelecek mi? İşte detaylar…
Son dakika haberi... ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için adım geldi.
Biden yönetimi, ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 50 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.
Uzman ismler konuya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Peki Türkiye'yi nasıl bir süreç bekliyor? İşte detaylar…
Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda konuya ilişkin yaptığı açıklamaları şöyle; "Türkiye'nin İsveç'e NATO'ya kabulü konusu gündeme geldiğinde sayın Cumhurbaşkanı ile Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde sayın Cumhurbaşkanının da F-16'ları gündeme getirdiğini Türkiye'de yapılan açıklamalardan biliyoruz. Böyle olunca Cumhurbaşkanı'nın ağzından İki Dışişleri Bakanı bu işi koordineli bir şekilde ele alsınlar cümlesi çıkıyor. "Blinken ile Fidan bu işi birlikte götürsünler" diye değerlendirildi. Böyle olunca da ilk adımı Türkiye'nin atmasını istediler. Ve TBMM'den Türkiye'nin NATO üyeliği geçti. Tabii geçince de bir takım haklı eleştiriler geldi. Bu senkronize adımın bir parçası. Fidan ile Blinken arasında mutabakata bağlanmış senkronize adımların bir parçası. Türkiye dün TBMM'de kabul etti. Bugün de Kongre'ye gitti.
Türkiye Milli Muharip Uçağı KAAN'nı 2028 yılında uçuracak. En Son Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün basın mensupları ile yaptığı toplantıya katıldım. Kaan Milli Muharip Uçak seri üretime geçtiğinde milli motorunda yetiştirilmeye çalışılacağı söylendi. Son derece iddialı cümlelerin arkasında ise Savunma Sanayii'nin başarısı var. Milli Muharip uçağın semalarımızda yerini alıncaya kadar geçecek sürede Türkiye hava gücü ile ilgili bir takım eksikliklerini bu ara formülle gidermek istiyor.
Türkiye sahip olmuş olduğu 30 ile 50 blok dediğimiz daha alt nesil diye tabir edebileceğimiz f-16'larını 70 blok seviye noktasına bir şeyler yapmak istiyor. Bunun ilgili de diyor ki bana 40 tane sıfır 70 blok, 80 tane de kendimi modernize edeceğim modernizasyon kiti ver. Ben bunları 4,5 nesile getireyim. Türkiye bunları 4,5 nesile getirdiğinde KAAN'ın ise aradaki üsre için Türkiye'ye avantaj kazandırıyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Deevleti'nin F 35 projesinden çıkartılması ve F-16'lar ile ilgili ABD'nin kongre bahanesiyle müşkülat çıkarması Türkiye açısından bir tehdit unsuru oluşturabilir. Fakat asla bir beka sorunu oluşturmaz.
Askeri Stratejist Uzmanı PROF. Dr. Esat Arslan: Hiç kimse 79 tane F-16 satışı blok kitinden bahsetmiyor. 50 milyar Dolarlık 40 tane F-26 satışı içerinde. 50 milyar dolar mantığı ile bakılacak olursak bize F-16'ların bizim için çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: "İsveç pek çok konu da Türkiye'ye sözler verdi. Anayasasını değiştirdi. Kavga etmenin anlamı yok. O yüzden popülist bir takım davranışları bırakıp gerçeklere bakıp realist olmak lazım. Bu gelişmeleri normal görüyorum."
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