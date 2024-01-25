ABD’den Türkiye’ye F16 satışı adımı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Savunma Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda konuya ilişkin yaptığı açıklamaları şöyle; "Türkiye'nin İsveç'e NATO'ya kabulü konusu gündeme geldiğinde sayın Cumhurbaşkanı ile Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde sayın Cumhurbaşkanının da F-16'ları gündeme getirdiğini Türkiye'de yapılan açıklamalardan biliyoruz. Böyle olunca Cumhurbaşkanı'nın ağzından İki Dışişleri Bakanı bu işi koordineli bir şekilde ele alsınlar cümlesi çıkıyor. "Blinken ile Fidan bu işi birlikte götürsünler" diye değerlendirildi. Böyle olunca da ilk adımı Türkiye'nin atmasını istediler. Ve TBMM'den Türkiye'nin NATO üyeliği geçti. Tabii geçince de bir takım haklı eleştiriler geldi. Bu senkronize adımın bir parçası. Fidan ile Blinken arasında mutabakata bağlanmış senkronize adımların bir parçası. Türkiye dün TBMM'de kabul etti. Bugün de Kongre'ye gitti.