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9 ilde DEAŞ operasyonu! 28 şüpheli yakalandı | Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2024 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
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9 ilde DEAŞ operasyonu! 28 şüpheli yakalandı | Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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