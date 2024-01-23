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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Irak’ta kritik temaslar

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a önemli bir ziyarette bulundu. Burada bir dizi temasta bulunan Kalın, Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile de bir araya geldi. Görüşmenin gündemi, terörle mücadeleydi.

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