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Paranın izinden MOSSAD’a darbe | MİT casusları 3 yıl önce takibe aldı! İşte casus devşirme yöntemleri...

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 12:59
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MOSSAD’a çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesinin deşifre ettiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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