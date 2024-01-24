Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da
Başkan Erdoğan'ın Ankara'da önemli konukları var. İran Cumhurbaşkanı Reisi, bugün Başkent'e geldi. İki ülke arasında ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda 10 anlaşma imzalanacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşüyor.
İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ ANKARA'YA GELDİ
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
Reisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Reisi, havalimanından resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Dün İletişim Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na başkanlık edecek. Konsey toplantısında Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
10 ANLAŞMA İMZALANACAK
Türkiye–İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak.
RUS MEDYASI YAZDI: PUTİN GELİYOR!
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam edecek.
Erdoğan, Reisi'den sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak.
Rus medyasına göre şubat ayında gerçekleşmesi beklenen görüşmede iki lider bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı Erdoğan-Putin zirvesinde; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Kızıldeniz'deki gelişmeleri değerlendirecek.
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